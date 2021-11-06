Saç tarama bahanesi ile araçlardan hırsızlık yapan şahıs yakalandı - Son Dakika

Saç tarama bahanesi ile araçlardan hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Saç tarama bahanesi yaklaştığı aracı böyle soydu

İSTANBUL - Şişli'de saç tarama bahanesi ile yaklaştığı araçlardan, 5 adet cep telefonu, 10 adet çeyrek altın, 6 adet gram altın ve 50 euro çalan şahıs yakalandı. Hırsızlık anı da kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 08.09.2021-04.10.2021 tarihleri arasında Şişli'de meydana gelen 5 ayrı olayda araçların içerisinden 5 adet cep telefonu, 10 adet çeyrek altın, 6 adet gram altın ve 50 euro para çalınması olayları ile ilgili olarak çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, bahse konu olayları gerçekleştirdiği tespit edilen H.B. isimli şüpheli şahıs, 03 Kasım saat 19.50 sıralarında Yayla Mahallesi Yay Meydanı Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda yakalanan şüpheli şahsın park halindeki araçlara aynı yöntemle saç tarama bahanesiyle yaklaştığı ve araçları kontrol ettikten sonra eylemleri gerçekleştirdiği belirlendi. Yakalanan şüpheli şahıs, 4 Kasım günü "Otodan Hırsızlık" ve "Açıktan Hırsızlık" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Cezaevine gönderildi.