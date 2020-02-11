Saç teli kalınlığında yerli sensör üretiyorlar - Son Dakika

Bursa'da yarım asrı aşkın süredir faaliyet gösteren ve 100'den fazla ülkeye makine ihraç eden Ermaksan firması, enerji, inşaat, ulaştırma, denizcilik, havacılık, uzay, güvenlik, medikal ve sismoloji gibi alanlarda sıcaklık, basınç, titreşim, kuvvet ölçümlerine imkan tanıyan Fiber Bragg Grating (FBG) sensörleri üretiyor.

Ermaksan tarafından yüksek teknolojiye yatırım çalışmaları kapsamında tamamen yerli imkanlarla üretilen sensörler sayesinde çeşitli fiziksel veya kimyasal parametreler alınabiliyor.

Saç teli kalınlığındaki optik fiber sensörlerle, aynı fiber üzerinden birden çok etki ölçülebiliyor. Çok hafif, küçük boyutlu, esnek yapısı sayesinde farklı malzemelere gömülü kullanılabilen sensörler, özellikle hafifliğin ön planda olduğu uçak, kanat ve gövde yapılarında tercih ediliyor.

Ürettiği FBG sensörlerini yurt içinde birçok firmanın kullanımına sunan şirket, bu yıl ihracata başlamayı hedefliyor.

3 yıllık projenin ürünü

Ermaksan Makina Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Ahmet Özkayan, AA muhabirine, sensör projesi üzerinde 3 yıldır çalıştıklarını söyledi.

Sensörlerin her geçen gün insan hayatına daha fazla girdiğini belirten Özkayan, "FBG teknolojisiyle çok hafif, ince fiber kablo hattı üzerine birden çok sensör yazabiliyoruz. Bu tamamen bize ait bir teknoloji. Buradan da çok hassas ölçümler yapabiliyoruz." dedi.

Özkayan, mevcut sistemlerin büyük, kaba bakır kablolarla yapıldığını anlattı. Bakır kablo ile fiber teknoloji arasındaki farklara değinen Özkayan, "Bir uçak kanadı üzerinden ölçüm yapmak istiyorsanız 6-7 kablo göndereceksiniz, 6-7 delik açarak metal parçaları bağlayacaksınız ama FBG sensörle çok hafif bir fiber kablo ile tüm kanattaki hız, ısı, basınç, ivmelenme, titreşim, gerinim gibi parametreleri aynı hat üzerinden anlık olarak lazer ışınıyla ölçebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Özkayan, yeni üretim sensörlerin Türkiye'de satışına başladıklarını dile getirdi.

FBG sensörlerden pek çok yerde yararlanıldığına işaret eden Özkayan, "Demir yolu, uçak sanayi, petrol boru hattı gibi alanlarda kullanılıyor. Seri üretime geçtik. Çok stratejik bir ürün. Allah kısmet ederse bu ürünü bu yıl ihraç etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.