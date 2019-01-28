Son Dakika Haberleri: Saç Telinden Stres Testi

Saç Telinden Stres Testi

1 saat önce

Japon araştırmacılardan oluşan bir ekip, saç teli kullanarak insanların stres düzeylerini ölçebilen bir teknik geliştirdi.

Saç Telinden Stres Testi, System.String[]
Japon araştırmacılardan oluşan bir ekip, saç teli kullanarak insanların stres düzeylerini ölçebilen bir teknik geliştirdi. Shiga Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Doçent Dr. Masako Ohira liderliğindeki ekip, insan vücudundaki stres derecesini saç telinden ölçebilen bir teknik geliştirdi. İnsan vücudunun stres hissedildiğinde bir hormon salgıladığını ve saçların bu hormonu tutma eğiliminde olduğunu belirleyen ekip, hormonu özel bir kimyasal kullanarak başarıyla laboratuvar ortamına taşıdı ve konsantrasyonlarını ölçtü. Çalışmaların ardından ekip, keşfettikleri metotla aylık bir santimetrelik saç büyüme hızına dayanarak, 6 ay öncesine kadar insanların ne zaman ve ne kadar stres yaşadığını belirleyebileceklerini söylüyor.

Elde edilecek bulguların stres kontrollerini kolaylaştıracağını uman ekibin uzun vadeli hedefi ise iş yerlerindeki stresin azaltılmasına yönelik çalışmalara keşfettikleri metotla katkı sağlamak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:56 Kaynak: İHA

Japon, Güncel
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