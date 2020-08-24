Saç tokasıyla kapısını açtıkları otomobili çalan sevgililer yakalandı - Son Dakika

BURSA'da 2 sevgili saç tokasıyla kapılarını açtıkları bir otomobili düz kontak yaparak çaldı. Muhammet Y.'nin (30) sürücü koltuğuna geçtiği, otomobili kız arkadaşı Sevgi H.K.'nin (27) ittirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis tarafından yakalanan sevgililer çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Akpınar Mahallesi'nde 22 Ağustos'ta 09.30 sıralarında meydana geldi. Muhammet Y. ile kız arkadaşı Sevgi H.K., bir otomobilin kapılarını saç tokasıyla açtılar. Ardından da otomobili düz kontakta çalıştıran çiftten Muhammet Y. sürücü koltuğuna geçti. Bu sırada kız arkadaşı Sevgi H.K. ise otomobili arkadan iterek sevgilisine destek oldu.