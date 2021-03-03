Sac yüklü kamyon yan yattı - Son Dakika

Sac yüklü kamyon yan yattı
03.03.2021 10:31
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sac yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sac yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.
Kaza, ilçeye bağlı Kışla Mahallesi Sanayi girişinde meydana geldi. 67 ZL 483 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda dubalarla güvenlik önlemi alarak, trafiği kontrollü olarak tek şeritten sağladı. Kaza yapan kamyonun sac yüklü olduğu görüldü. Şoför kazadan yara almadan kurtulurken, kamyon olay yerine gelen çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili rapor tutuldu. - ZONGULDAK
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