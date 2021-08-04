Saçaklızade'de konutların teslimi başladı - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Tekke (Yusuflar) Kentsel Dönüşümü kapsamında inşa ettiği Saçaklızade Toplu Konutlarıhak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Tekke (Yusuflar) Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Onikişubat'ın Saçaklızade Mahallesi'nde inşa edilen toplu konut projesi kısa süre önce tamamlandı. Toplamda 15 bin metrekare alan üzerine konumlandırılan projede, tapu ve tescil işlemleri de gerçekleştirilerek konutlar hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Bugün itibariyle ilk konutların teslim edildiği projede, 95 konut ve 4 işyerinin tümü kısa süre içinde sahipleriyle buluşturulacak. Geniş yaşam alanları, sosyal donatıları ve çevre düzenlemesiyle yeni yapılar vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.

Saçaklızade Toplu Konut Projesi kapsamında evini teslim alan Ahmet Yalçın (64), "Projenin arkasında Büyükşehir Belediyesi olduğu için anlaşma aşamasındayken gönül rahatlığıyla sözleşmemi imzalamıştım. Evler tamamlandıktan sonra, çevremden olumsuz tepki verenler dahi projeyi takdirle karşıladı. Görüyorum ki son derece doğru bir karar vermişim. Evler iç ve dış yapısıyla beni çok etkiledi. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş, kaliteli ve modern şekilde inşa edilmiş. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere, işçisinden mühendisine kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklar gibi mutluyum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ