Saçaktan Düşen Buz Kütlesi Yaraladı
1 saat önce
Sivas'ta kaldırımda yürüdüğü sırada kafasına buz kütlesi düşen genç, hafif bir şekilde yaralandı.
Sivas
'ta kaldırımda yürüdüğü sırada kafasına buz kütlesi düşen genç, hafif bir şekilde yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, saat 14.30 sıralarında İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. İnönü Bulvarı üzerinde 7 katlı bir binanın çatısından kopan buz kütlesi caddeye düştü. Buz kütlesi arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürüyen A.A isimli gencin kafasına isabet etti. A.A. hafif şekilde yaralandı. İlk müdahalesi olay yerine gelen ambulansta yapılan genç, ardından Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. - SİVAS
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:27 Kaynak: İHA
Türkiye'nin Seferber Olduğu Minik Sudenaz'dan Acı Haber Geldi
Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi
Polis Memuru, Yaralı Şahinin Üzerine Yeleğini Örttü
Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesiyle İlgili Skandal Paylaşım: Bu Örnek Hareket Umarım Sınavlarımıza Yansır