Son Dakika Haberleri: Saçaktan Düşen Buz Kütlesi Yaraladı

Saçaktan Düşen Buz Kütlesi Yaraladı

1 saat önce

Sivas'ta kaldırımda yürüdüğü sırada kafasına buz kütlesi düşen genç, hafif bir şekilde yaralandı.

Saçaktan Düşen Buz Kütlesi Yaraladı, System.String[]
Sivas'ta kaldırımda yürüdüğü sırada kafasına buz kütlesi düşen genç, hafif bir şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 14.30 sıralarında İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. İnönü Bulvarı üzerinde 7 katlı bir binanın çatısından kopan buz kütlesi caddeye düştü. Buz kütlesi arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürüyen A.A isimli gencin kafasına isabet etti. A.A. hafif şekilde yaralandı. İlk müdahalesi olay yerine gelen ambulansta yapılan genç, ardından Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:27 Kaynak: İHA

Sivas, 3. Sayfa
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