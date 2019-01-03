Saçaktan Düşen Buz Kütlesi Yolda Yürüyen Gencin Başına Düştü
19 dakika önce
Saçaktan düşen buz kütlesi yolda yürüyen gencin başına düştü Sivas'ta kaldırımda yürüdüğü sırada kafasına buz kütlesi düşen genç hafif bir şekilde yaralandı.
Saçaktan düşen buz kütlesi yolda yürüyen gencin başına düştü Sivas
'ta kaldırımda yürüdüğü sırada kafasına buz kütlesi düşen genç hafif bir şekilde yaralandı.
SİVAS - Sivas'ta kaldırımda yürüdüğü sırada kafasına buz kütlesi düşen genç hafif bir şekilde yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, bugün saat 14.30 sıralarında İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. İnönü Bulvarı üzerinde 7 katlı bir binanın çatısından kopan buz kütlesi caddeye düştü. Buz kütlesi arkadaşları ile birlikte kaldırımda yürüyen A.A isimli genç kafasına isabet etti. A.A. hafif şekilde yaralandı. A.A'ya ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı. İlk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.
Kaldırımda yürüdükleri sırada arkadaşının kafasına buz kütlesi geldiğini belirten Mehmet Kaplan
, arkadaşının tedavi için hastaneye kaldırıldığını, durumunun iye olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:13 Kaynak: İHA
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