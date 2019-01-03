Son Dakika Haberleri: Saçaktan Düşen Buz Kütlesi Yolda Yürüyen Gencin Başına Düştü

Saçaktan Düşen Buz Kütlesi Yolda Yürüyen Gencin Başına Düştü

19 dakika önce

Saçaktan düşen buz kütlesi yolda yürüyen gencin başına düştü Sivas'ta kaldırımda yürüdüğü sırada kafasına buz kütlesi düşen genç hafif bir şekilde yaralandı.

Saçaktan düşen buz kütlesi yolda yürüyen gencin başına düştü
Sivas'ta kaldırımda yürüdüğü sırada kafasına buz kütlesi düşen genç hafif bir şekilde yaralandı.

SİVAS - Sivas'ta kaldırımda yürüdüğü sırada kafasına buz kütlesi düşen genç hafif bir şekilde yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, bugün saat 14.30 sıralarında İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. İnönü Bulvarı üzerinde 7 katlı bir binanın çatısından kopan buz kütlesi caddeye düştü. Buz kütlesi arkadaşları ile birlikte kaldırımda yürüyen A.A isimli genç kafasına isabet etti. A.A. hafif şekilde yaralandı. A.A'ya ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı. İlk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.
Kaldırımda yürüdükleri sırada arkadaşının kafasına buz kütlesi geldiğini belirten Mehmet Kaplan, arkadaşının tedavi için hastaneye kaldırıldığını, durumunun iye olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:13 Kaynak: İHA

Sivas, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'nin Seferber Olduğu Minik Sudenaz'dan Acı Haber Geldi Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesiyle İlgili Skandal Paylaşım: Bu Örnek Hareket Umarım Sınavlarımıza Yansır

6 Yaşındaki Oğlunu Ödevini Yapamadığı İçin Hastanelik Eden Cani Baba Tutuklandı Kadınların Mağazadaki Tekmeli Yumruklu Kavgası Güvenlik Kamerasıyla Saniye Saniye Kaydedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 16:32:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saçaktan Düşen Buz Kütlesi Yolda Yürüyen Gencin Başına Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]