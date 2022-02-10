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Saçaktan sarkan buz, park halindeki aracın üzerine düştü - Son Dakika

Saçaktan sarkan buz, park halindeki aracın üzerine düştü

10.02.2022 14:43
Saçaktan sarkan buz, park halindeki aracın üzerine düştü

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde saçaktan sarkan buz kütlesi, park halindeki aracın üzerine düştü.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde saçaktan sarkan buz kütlesi, park halindeki aracın üzerine düştü. Maddi hasar oluşan aracın camları da kırıldı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde saçaklardan sarkan buz ve kar kütleleri vatandaşları korkutuyor. İlçe merkezinde çatı altına park halinde bırakılan aracın üzerine düşen buz kütlesi araçta maddi hasara sebep oldu. Aracın camları kırılırken, olayda yaralanan olmadı. - KASTAMONU

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Devrekani, Kastamonu, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Saçaktan sarkan buz, park halindeki aracın üzerine düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saçaktan sarkan buz, park halindeki aracın üzerine düştü - Son Dakika
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