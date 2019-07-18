Son Dakika Haberleri: Sacda yufka ekmeği yapılan binanın çatısında yangın çıktı
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Sacda yufka ekmeği yapılan binanın çatısında yangın çıktı

28 dakika önce

Denizli'de binanın çatısında yufka ekmeği yapılan sacdan çıktığı iddia edilen yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.

Sacda yufka ekmeği yapılan binanın çatısında yangın çıktı, System.String[]
Denizli'de binanın çatısında yufka ekmeği yapılan sacdan çıktığı iddia edilen yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Mehmetçik Mahallesi 2565 Sokak'ta 3 katlı binanın çatısına çıkan G.Z. isimli kadın sacda yufka ekmeği pişirmek için ateş yaktı. Ekmeği pişirdikten sonra ateşi söndürdüğünü düşünerek aşağı inen kadın bir süre sonra çatıdan dumanlar geldiğini görünce durumu itfaiye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale eti. Merdiven yardımıyla yangına müdahale eden ekipler alevlerin binaya sıçramasını önledi. Yangın yaklaşık yarım saatlik bir müdahalenin ardından kontrol atına alınabildi.

Olayın ardından soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:15 Kaynak: İHA
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