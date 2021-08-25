Sacha Boey: Daha büyük bir kulüp olduğu için Galatasaray'ı tercih ettim

"Buraya gelme amacım Avrupa sahnesinde yer almak"

"Galatasaray'ın öncelikli hedefi liderliktir"

"Galatasaray'ı çocukluğumdan biliyorum"Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Galatasaraylı Sacha Boey, "Celtic beni transfer etmek istedi. Bir karar vermem gerektiğini zaman daha büyük bir kulüp olduğu için Galatasaray'ı tercih ettim" dedi.UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda yarın 1-1'in rövanşında Randers'i konuk edecek olan Galatasaray'da Sacha Boey, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a kendisini geliştirmek için geldiğini vurgulayan Boey, "Tüm maçlar iyi geçti. Takım olarak da iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Bu süreçte arkadaşlarımın ve teknik ekibimin sağladığı kolaylıklar benim için sürecin iyi geçmesini sağladı. Benim bu süreçteki en önemli öncelliğim kolektif oyun oynamak. Galatasaray'a kendimi geliştirmek için geldim ve bunun için gerekli çalışmaları yapacağım. Sahada takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz" diye konuştu."BURAYA GELME AMACIM AVRUPA SAHNESİNDE YER ALMAK"Sacha Boey, Galatasaray'a transfer sürecindeki yaşananları da aktardı. Sarı-kırmızılı ekibin dışında İskoçya ekibi Celtic'ten de teklif aldığını açıklayan Boey, tercihini Galatasaray'dan yana kullandığını ifade etti. Boey, sarı-kırmızılı ekibi tercih etme nedenini ise, "Evet, Celtic beni transfer etmek istedi. Bir karar vermem gerektiği zaman daha büyük bir kulüp olduğu için Galatasaray'ı tercih ettim. Galatasaray gibi büyük bir takıma gelme amacım Avrupa sahnesinde yer almak ve liderlik için oynamak bu yüzden Galatasaray'ı tercih ettim" cümleleriyle aktardı."GALATASARAY'IN ÖNCELİKLİ HEDEFİ LİDERLİKTİR"Galatasaray'da beklentilerin her zaman liderlik olduğunu vurgulayan genç oyuncu, "Açıkçası buraya gelmeden önce 1-2 oyuncuyu tanıyordum. Transfer olan oyuncularla tanıştım. Tabii oyuncuların birbirine adapte olması gerekiyor, bu da bir süreç. Galatasaray'ın öncelikli hedefi liderliktir ve bizim de hedefimiz bu yönde çalışmak olacak" ifadelerini kullandı."GALATASARAY'I ÇOCUKLUĞUMDAN BİLİYORUM"Bir bek oyuncusu olarak gol attırmayı sevdiğini belirten Sacha Boey, "Galatasaray'ı çocukluğumdan ve Avrupa'da oynadığı maçlardan biliyorum. Daha önce PSG'ye karşı oynadığı maçlar var. Benim anlayışıma göre modern bir bekin yapması gereken işleri yapıyorum. Ofansif olarak yardım etmeyi, orta yapıp gol attırmayı çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Sacha Boey, yarın oynanacak olan Randers karşılaşmasının kendileri için çok önemli olduğunun altını çizerek, "Yarın çok önemli bir maç bizim için. Bu maçı geçmemiz gerekiyor. Bizim de birinci hedefimiz Avrupa'da oynamak ve bunu başaracağımızı düşünüyorum" dedi.