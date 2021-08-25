Üye Girişi
Sacha Boey: Daha büyük bir kulüp olduğu için Galatasaray'ı tercih ettim - Son Dakika

Sacha Boey: Daha büyük bir kulüp olduğu için Galatasaray'ı tercih ettim

25.08.2021 17:01
Sacha Boey: Daha büyük bir kulüp olduğu için Galatasaray'ı tercih ettim, System.String[]

"Buraya gelme amacım Avrupa sahnesinde yer almak""Galatasaray'ın öncelikli hedefi liderliktir""Galatasaray'ı çocukluğumdan biliyorum"Kaan ÜLKER / İSTANBUL, - Galatasaraylı Sacha Boey, "Celtic beni transfer etmek istedi.

"Buraya gelme amacım Avrupa sahnesinde yer almak"

"Galatasaray'ın öncelikli hedefi liderliktir"

"Galatasaray'ı çocukluğumdan biliyorum"Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Galatasaraylı Sacha Boey, "Celtic beni transfer etmek istedi. Bir karar vermem gerektiğini zaman daha büyük bir kulüp olduğu için Galatasaray'ı tercih ettim" dedi.UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda yarın 1-1'in rövanşında Randers'i konuk edecek olan Galatasaray'da Sacha Boey, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a kendisini geliştirmek için geldiğini vurgulayan Boey, "Tüm maçlar iyi geçti. Takım olarak da iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Bu süreçte arkadaşlarımın ve teknik ekibimin sağladığı kolaylıklar benim için sürecin iyi geçmesini sağladı. Benim bu süreçteki en önemli öncelliğim kolektif oyun oynamak. Galatasaray'a kendimi geliştirmek için geldim ve bunun için gerekli çalışmaları yapacağım. Sahada takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz" diye konuştu."BURAYA GELME AMACIM AVRUPA SAHNESİNDE YER ALMAK"Sacha Boey, Galatasaray'a transfer sürecindeki yaşananları da aktardı. Sarı-kırmızılı ekibin dışında İskoçya ekibi Celtic'ten de teklif aldığını açıklayan Boey, tercihini Galatasaray'dan yana kullandığını ifade etti. Boey, sarı-kırmızılı ekibi tercih etme nedenini ise, "Evet, Celtic beni transfer etmek istedi. Bir karar vermem gerektiği zaman daha büyük bir kulüp olduğu için Galatasaray'ı tercih ettim. Galatasaray gibi büyük bir takıma gelme amacım Avrupa sahnesinde yer almak ve liderlik için oynamak bu yüzden Galatasaray'ı tercih ettim" cümleleriyle aktardı."GALATASARAY'IN ÖNCELİKLİ HEDEFİ LİDERLİKTİR"Galatasaray'da beklentilerin her zaman liderlik olduğunu vurgulayan genç oyuncu, "Açıkçası buraya gelmeden önce 1-2 oyuncuyu tanıyordum. Transfer olan oyuncularla tanıştım. Tabii oyuncuların birbirine adapte olması gerekiyor, bu da bir süreç. Galatasaray'ın öncelikli hedefi liderliktir ve bizim de hedefimiz bu yönde çalışmak olacak" ifadelerini kullandı."GALATASARAY'I ÇOCUKLUĞUMDAN BİLİYORUM"Bir bek oyuncusu olarak gol attırmayı sevdiğini belirten Sacha Boey, "Galatasaray'ı çocukluğumdan ve Avrupa'da oynadığı maçlardan biliyorum. Daha önce PSG'ye karşı oynadığı maçlar var. Benim anlayışıma göre modern bir bekin yapması gereken işleri yapıyorum. Ofansif olarak yardım etmeyi, orta yapıp gol attırmayı çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Sacha Boey, yarın oynanacak olan Randers karşılaşmasının kendileri için çok önemli olduğunun altını çizerek, "Yarın çok önemli bir maç bizim için. Bu maçı geçmemiz gerekiyor. Bizim de birinci hedefimiz Avrupa'da oynamak ve bunu başaracağımızı düşünüyorum" dedi.

Galatasaray, Transfer, oyunlar, Celtic, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sacha Boey: Daha büyük bir kulüp olduğu için Galatasaray'ı tercih ettim - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız 17:05 Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız TSK'ya 17:01 TSK'ya "Derman" geliyor! 70 tonluk tankı taşıyabiliyor Tarlalardan halı topluyorlar! Yapılan işlem sonrası 100 bin dolara kadar alıcı bulacak 16:56 Tarlalardan halı topluyorlar! Yapılan işlem sonrası 100 bin dolara kadar alıcı bulacak
Beyin kanaması geçirip 3 saat ameliyatta kalan oyuncu Mesut Akusta'dan iyi haber, sosyal medya hesabından geldi 16:21 Beyin kanaması geçirip 3 saat ameliyatta kalan oyuncu Mesut Akusta'dan iyi haber, sosyal medya hesabından geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir 16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir Keşan Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesti! Aldığı bahşişle vatandaşa çay ısmarladı 15:45 Keşan Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesti! Aldığı bahşişle vatandaşa çay ısmarladı
Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı 15:18 Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi 15:02 AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi

Son Dakika Haberleri
17:05 Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız
17:02 Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar
16:59 Trafikte sıkışan Ibrahimovic, festivale yetişmek için bir yabancının motosikletine bindi! O anlar büyük beğeni topladı
16:35 Galatasaray, Morutan'ı takım kadrosuna dahil etti: 10 numarayı giyer miyim bilmiyorum
16:20 Beyin kanaması geçirip 3 saat ameliyatta kalan oyuncu Mesut Akusta'dan iyi haber, sosyal medya hesabından geldi
16:13 Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak
16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir
15:43 İnegöllü mobilyacılar, sektörün sorunları için Sapanca'da bir araya geldiler
15:24 Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm
15:17 Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı
Manisa Kula'da çıkan yangın kısa sürede büyüdü! Hayvan çiftliği tahliye edildi Manisa Kula'da çıkan yangın kısa sürede büyüdü! Hayvan çiftliği tahliye edildi         
17:08
Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar         
17:02
Trafikte sıkışan Ibrahimovic, festivale yetişmek için bir yabancının motosikletine bindi! O anlar büyük beğeni topladı Trafikte sıkışan Ibrahimovic, festivale yetişmek için bir yabancının motosikletine bindi! O anlar büyük beğeni topladı         
17:00
Galatasaray, Morutan'ı takım kadrosuna dahil etti: 10 numarayı giyer miyim bilmiyorum Galatasaray, Morutan'ı takım kadrosuna dahil etti: 10 numarayı giyer miyim bilmiyorum         
16:35
Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak         
16:14
Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız         
15:54
İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı         
15:24
Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi         
15:08
30 liralık ayakkabı hayatı zehir etti! Ayağından parça alıp inceleyecekler 30 liralık ayakkabı hayatı zehir etti! Ayağından parça alıp inceleyecekler         
14:51
Anahtarını unuttu, üst komşunun balkonundan evine girmeye çalışırken hayatını kaybetti. Anahtarını unuttu, üst komşunun balkonundan evine girmeye çalışırken hayatını kaybetti.         
14:44
Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar         
14:44
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden "Acun Ilıcalı'nın kovduğu" diye bahseden siteye sosyal medyadan verdi veriştirdi         
14:36
Orman yangınıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden genç kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm Orman yangınıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden genç kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm         
14:14
Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz         
13:30
Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi         
12:31
Fire Flux Esports koçu Salih Onaran'ın eşi hayatını kaybetti Fire Flux Esports koçu Salih Onaran'ın eşi hayatını kaybetti         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 17:11:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sacha Boey: Daha büyük bir kulüp olduğu için Galatasaray'ı tercih ettim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement