Sacha Boutros, Crr'de Konser Verdi

Albümleri Grammy'e aday gösterilen, 2017'de yılın en iyi caz vokalisti seçilen Sacha Boutros, hayranlarıyla bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonunda sahne alan Boutros'a piyanoda Franck Amsallem, kontrabasta Viktor Nyberg ve davulda Klemens Marktl eşlik etti.



"The Best is Yet to Come", "Historie d'un amour", "Poor Butterfly", "Due Imagination" ve "Sa Cha Cha" gibi şarkıların seslendirildiği konserde dinleyiciler bazı eserleri Boutros ile birlikte söyledi.



AA muhabirine açıklama yapan Boutros, "Beni güzel ülkenize davet ettiğiniz ve burada olduğunuz için teşekkür ederim. Dünya tarihinin en eski kültürlerinden birini ilk kez görmek ve bunun bir parçası olmak çok güzel." dedi.



Kaliforniyalı olduğunu fakat Paris'te yaşadığını belirten Boutros, yarı profesyonel futbol oyuncusuyken sakatlandığını ve 21 yaşında müziğe geri döndüğünü söyledi.



İstanbul'a geldiğinde caddelerde yürüyerek sokağın sesini dinlemeye çalıştığını ifade eden Boutros, "Sokaklarda yürürken çalan ve söyleyen insanları gördüm. Türkçe, İngilizce ve Arapça şarkı söyleyenler vardı." dedi.



Boutros, insanlara kendi konuştukları dillerde seslenmenin iletişim kurmayı kolaylaştırdığını bu nedenle farklı dillerde şarkı söylemeyi tercih ettiğini kaydetti.



On dört dilde şarkı söyleyebildiğini ama en çok Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca şarkı söylemeyi sevdiğini dile getiren şarkıcı, İstanbul'daki konserinde dünyanın çeşitli ülkelerinden en az 5 dilde şarkıların dinleyicilerin beğenisine sunulduğunu sözlerine ekledi.



Sacha Boutros



Meksikalı bir anne ve Lübnanlı bir babanın kızı olarak dünyaya gelen sanatçı 2 yaşındayken şarkı söylemeye, 4 yaşında ise piyano çalmaya başladı.



San Diego Üniversitesi'nde futbol ve tenis bursuyla işletme ve pazarlama bölümünü bitiren Boutros, üniversiteyi bitirdikten sonra tekrar müziğe döndü.



Yirmi yaşında profesyonel olarak şarkı söylemeye başlayan Boutros, klasik müzik ve opera eğitimi aldı.



En iyi Caz Albüm ve En İyi Latin Caz Albümü dalında Grammy'e aday gösterilen Boutros, 2017 yılında Londra'da yılın en iyi caz vokalisti seçildi.



Caz ve opera başta olmak üzere pek çok türde şarkı söyleyen sanatçı, 4 oktavlık sesi ve 14 dilde şarkı söylemesiyle tanınıyor.

