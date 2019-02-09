Son Dakika Haberleri: Sachertorte Tarifi (Avusturya'nın Meşhur Pastası) | Tatlı Tarifleri

Sachertorte Tarifi (Avusturya'nın Meşhur Pastası) | Tatlı Tarifleri

1 saat önce

Sachertorte tarifi, tatlı tarifleri! Avusturya'nın en meşhur pastası olan Sachertorte yapmak için mutfaktayım. Çok eski zamanlardan günümüze kadar uzanan bu çikolatalı eşsiz lezzet nasıl yapılır ve nasıl ortaya çıkmış merak ediyorsanız hepsinin cevabını bu videoda bulabilirsiniz.

Sachertorte tarifi, tatlı tarifleri! Avusturya'nın en meşhur pastası olan Sachertorte yapmak için mutfaktayım. Çok eski zamanlardan günümüze kadar uzanan bu çikolatalı eşsiz lezzet nasıl yapılır ve nasıl ortaya çıkmış merak ediyorsanız hepsinin cevabını bu videoda bulabilirsiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:21 Kaynak: Youtube

Avusturya, Genel
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