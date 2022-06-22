Saçı olmayan kız çocuklarına ücretsiz peruk - Son Dakika
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Saçı olmayan kız çocuklarına ücretsiz peruk

22.06.2022 12:18
Saçı olmayan kız çocuklarına ücretsiz peruk

ANKARA'da 7 yıllık kadın kuaförü Yasin Kirazlı (28), kanser ve çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle saçı olmayan kız çocuklarına, vatandaşların bağışladığı saçlardan ücretsiz olarak peruk yapıyor.

ANKARA'da 7 yıllık kadın kuaförü Yasin Kirazlı (28), kanser ve çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle saçı olmayan kız çocuklarına, vatandaşların bağışladığı saçlardan ücretsiz olarak peruk yapıyor.

Ankara'da çalışan kadın kuaförü Yasin Kirazlı, Türkiye'nin çeşitli illerinde, kanser ve genetik rahatsızlıklar gibi hastalıklar nedeniyle saçı olmayan kız çocuklarının hayalini gerçekleştiriyor. Kirazlı, müşterilerinin bağışladığı, doğal ve işlem görmemiş saçlardan, saçı olmayan kız çocuklarına kafa ölçülerine göre özel peruk tasarlıyor. Genetik rahatsızlıklar nedeniyle doğuştan saçı olmayan Suriyeli Hale Bereket'in (8), "Keşke benim de saçım olsa" mesajına kayıtsız kalmayan Kirazlı, kızın da hayalini gerçekleştirdi. Sosyal medyadaki videolarını izleyen birçok çocuğun da umutla kendisine mesaj attığını söyleyen Kirazlı, "Bir müşterimin saçlarını kazırken çok etkilendim ve bunun üzerine saçı olmayan kız çocuklarına saç yapmaya başladım. Bugüne kadar 180'i aşkın çocuğun saçını yaptım. Sırada bekleyen birçok çocuk var" dedi.

'KIZ ÇOCUKLARININ SAÇLARIYLA DOLAŞMASINI İSTEDİK'Kirazlı, sosyal medyadan gelen mesajlara kayıtsız kalamadıklarını belirterek, "Kız çocuklarımızın kimsenin dikkatini çekmeden, okulda saçlarıyla özgürce dolaşmasını istedik. Vicdanen çok rahatım. Duyarlı insanlarımız bize bağış yoluyla saçlarını gönderiyor. Çocuklara daha uygun ve sağlıklı bir şeyler verebilmek adına benim başlattığım bir proje. 2015 yılından beri devam ettiriyorum. Gayet başarılı bir şekilde devam ediyoruz. İçim buruk, duygu doluyum. Keşke bu çocukların kendi saçı olsa da bu durumlara ihtiyaç kalmasa" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Türkiye, Genetik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saçı olmayan kız çocuklarına ücretsiz peruk - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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