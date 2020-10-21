Saçı olmayanların ve dökülenlerin şifa aradığı mağara; Keloğlan - Son Dakika

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesi Dodurgalar Mahallesi yakınındaki Mallı Dağı'nda bulunan ve içinde çok sayıda sarkıt ve dikitin yer aldığı 145 metre uzunluğundaki Keloğlan Mağarası, bölgede anlatılan kel çoban efsanesinin ardından, özellikle saçı olmayan ve dökülenlerin ilgisini çekiyor.

Dodurgalar Mahallesi yakınlarındaki Mallı Dağı'nın doğu yamacında yer alan toplam uzunluğu 145 metrelik mağaranın içinde bol miktarda sarkıt, dikit, sütün, makarna sarkıtı ve örtü damla taşlar bulunuyor. 1990 yılına kadar kimsenin dikkatini çekmeyen, sadece çobanların bildiği mağara, yapılan çalışmalar sonrasında 2003 yılında turizme kazandırıldı. Türkiye'de turizme açık 14 mağaradan biri olan Keloğlan Mağarası'nın içi bir nevi damla taş ormanını çağrıştırıyor. İçinde nemli bir hava bulunduran mağarada çok sayıda sarkıt ve dikitler yer alıyor. Ayrıca mağaranın girişinde, keşfedilen bizon, zebra, kurt gibi hayvanlara ait fosiller de sergileniyor.