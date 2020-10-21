Saçı olmayanların ve dökülenlerin şifa aradığı mağara; Keloğlan - Son Dakika

Saçı olmayanların ve dökülenlerin şifa aradığı mağara; Keloğlan

21.10.2020 09:20
Saçı olmayanların ve dökülenlerin şifa aradığı mağara; Keloğlan, System.String[]

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesi Dodurgalar Mahallesi yakınındaki Mallı Dağı'nda bulunan ve içinde çok sayıda sarkıt ve dikitin yer aldığı 145 metre uzunluğundaki Keloğlan Mağarası, bölgede anlatılan kel çoban efsanesinin ardından, özellikle saçı olmayan ve dökülenlerin ilgisini çekiyor.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesi Dodurgalar Mahallesi yakınındaki Mallı Dağı'nda bulunan ve içinde çok sayıda sarkıt ve dikitin yer aldığı 145 metre uzunluğundaki Keloğlan Mağarası, bölgede anlatılan kel çoban efsanesinin ardından, özellikle saçı olmayan ve dökülenlerin ilgisini çekiyor.

Dodurgalar Mahallesi yakınlarındaki Mallı Dağı'nın doğu yamacında yer alan toplam uzunluğu 145 metrelik mağaranın içinde bol miktarda sarkıt, dikit, sütün, makarna sarkıtı ve örtü damla taşlar bulunuyor. 1990 yılına kadar kimsenin dikkatini çekmeyen, sadece çobanların bildiği mağara, yapılan çalışmalar sonrasında 2003 yılında turizme kazandırıldı. Türkiye'de turizme açık 14 mağaradan biri olan Keloğlan Mağarası'nın içi bir nevi damla taş ormanını çağrıştırıyor. İçinde nemli bir hava bulunduran mağarada çok sayıda sarkıt ve dikitler yer alıyor. Ayrıca mağaranın girişinde, keşfedilen bizon, zebra, kurt gibi hayvanlara ait fosiller de sergileniyor.

Tur operatörü Emre Süllü, Keloğlan efsanesini duyanların mağarayı sıkça ziyaret ettiğini belirterek, "Bu bölgede yaşayanlar ve dışarıdan gelenler kel çobanın efsanesini duyunca Keloğlan Mağarası'na geliyor. Efsaneye göre, kel çoban saçı olmadığı için sevdiği kızla evlenemeyince kendini buraya kapatmış, günler sonra mağaradan çıktığında sırma saçları varmış, köye döndüğünde çoban kızla evlenmiş. Bunu duyanlar mağaraya gelerek medet umuyor, şifa arıyorlar" dedi.Mağaranın efsanesini duyduğu için ziyaret ettiğini söyleyen Ozan Süllü, "Saçım dökülmeye başladı. Kellik başladı, buranın efsanesini duydum. Saçımın dökülmesini durdurup, tekrar çıkmasını sağladığını söylediler. Ben de geldim, birkaç gün ziyaret edip, içinde dolaşacağım. Bakalım saçım tekrar çıkacak mı, bakacağız" diye konuştu. Öğretmen Bünyamin Şahin ise, mağaranın efsanesini komşusunun anlattığını ifade ederek, "İlk kez bu mağaraya geldim. Saçı çıkardığını bana komşum anlattı, merak ettim. Benim de saçım yok, inşallah vesile olur, şifa niyetine geldik" dedi. Mağarayı ziyaret edenlerden İsmet Berber de, "Kel çobanın hikayesini çok duydum. Bu mağaraya özellikle kel olanların çok geldiğini öğrendim. Benim de saçım dökülüyor. Ben de şifa niyetine geldim. İnşallah daha gür çıkar diye ümit ediyorum" diye konuştu.  KEL ÇOBAN EFSANESİ Mağaraya ismini veren efsane ise şöyle; eskiden bölgede çobanlık yapan genç, bir kıza aşık olur. Ancak kel olduğu gerekçesiyle sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyince kendini dağlara vurur. Dolaşırken yorgun düşer ve gördüğü mağaraya girer. Burada günlerce uyuyan genç, uyandığına saçlarının çıktığını görür. Köyüne döndüğünde, aşık olduğu kız onu görür ve evlenirler. O günden sonra da mağaraya 'Keloğlan' adı verilir. Bu efsane bölgede sıkça anlatılır.

Saçı olmayanların ve dökülenlerin şifa aradığı mağara; Keloğlan
Saçı olmayanların ve dökülenlerin şifa aradığı mağara; Keloğlan
Saçı olmayanların ve dökülenlerin şifa aradığı mağara; Keloğlan
Saçı olmayanların ve dökülenlerin şifa aradığı mağara; Keloğlan
Saçı olmayanların ve dökülenlerin şifa aradığı mağara; Keloğlan
Saçı olmayanların ve dökülenlerin şifa aradığı mağara; Keloğlan
Saçı olmayanların ve dökülenlerin şifa aradığı mağara; Keloğlan
Saçı olmayanların ve dökülenlerin şifa aradığı mağara; Keloğlan
Saçı olmayanların ve dökülenlerin şifa aradığı mağara; Keloğlan
Saçı olmayanların ve dökülenlerin şifa aradığı mağara; Keloğlan
Saçı olmayanların ve dökülenlerin şifa aradığı mağara; Keloğlan
Saçı olmayanların ve dökülenlerin şifa aradığı mağara; Keloğlan
Saçı olmayanların ve dökülenlerin şifa aradığı mağara; Keloğlan
Saçı olmayanların ve dökülenlerin şifa aradığı mağara; Keloğlan
Saçı olmayanların ve dökülenlerin şifa aradığı mağara; Keloğlan

Dodurgalar, Acıpayam, Keloğlan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Saçı olmayanların ve dökülenlerin şifa aradığı mağara; Keloğlan - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul, Şampiyonlar Ligi'ne dört farklı takım gönderen ilk şehir oldu Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı! Sağanak yağış geliyor Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi Barcelona, 4 futbolcusunun sözleşme süresini uzattı ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı Ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şoke etti Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı: Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden 10 km içindeki kuşak çürük İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı
Son Dakika! Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi 1 Ocak'a kadar sıfırlandı Son Dakika! Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi 1 Ocak'a kadar sıfırlandı         
09:18
Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi         
08:22
Ermenistan'a cepheyi dar eden SİHA'lar, Azerbaycan halkının gündemi oldu: Ele geçirilen köylere Ermenistan'a cepheyi dar eden SİHA'lar, Azerbaycan halkının gündemi oldu: Ele geçirilen köylere "Bayraktar" adı verilsin         
07:43
Fransa İçişleri Bakanı: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler ülkede yayımlanabilir, derslerde gösterilebilir Fransa İçişleri Bakanı: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler ülkede yayımlanabilir, derslerde gösterilebilir         
02:53
Nijerya'da silahlı kişilerin bastığı iki cezaevinden 2 bine yakın mahkum kaçtı Nijerya'da silahlı kişilerin bastığı iki cezaevinden 2 bine yakın mahkum kaçtı         
00:35
Manchester United, deplasmanda Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti Manchester United, deplasmanda Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti         
00:09
İnsan kafatasında yeni bir organ keşfedildi! İnsan kafatasında yeni bir organ keşfedildi! "Yedek" olarak kullanılabilir         
21:45
Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti         
20:23
Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı         
18:14
Doğuş'un gazeteci eşi Xosqedem Hidayetgizi, Karabağ cephesine gitti Doğuş'un gazeteci eşi Xosqedem Hidayetgizi, Karabağ cephesine gitti         
17:26
Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı         
16:23
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı         
14:54
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 09:31:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Saçı olmayanların ve dökülenlerin şifa aradığı mağara; Keloğlan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei