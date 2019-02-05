Son Dakika Haberleri: Saçın Bir Kısmı Kazıtılarak Yapılmış 15 Saç Modeli

Saçın Bir Kısmı Kazıtılarak Yapılmış 15 Saç Modeli

1 saat önce

Saçı kazıtmak denilince aklınıza alelade bir kazıma gelmesin.

Saçın Bir Kısmı Kazıtılarak Yapılmış 15 Saç Modeli, System.String[]

Saçı kazıtmak denilince aklınıza alelade bir kazıma gelmesin. Bu kazıtma modellerinin hepsinde estetiğin kadın güzelliğiyle buluşmasını ve yeni saç modelinin kadınlara yakıştığını göreceksiniz. Bazıları herkesin görebileceği cinsten bazılarıysa biraz gizlenmiş ama hepsi güzel.

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Kaynak: TheGeyik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:47 

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