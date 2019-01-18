Son Dakika Haberleri: Saçına 8 Yıldır Makas Değmeyen Baran, Karne Aldı

Saçına 8 Yıldır Makas Değmeyen Baran, Karne Aldı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, doğduğundan bu yana makas değmeyen saçlarıyla dikkat çeken ilkokul 2'nci sınfı öğrencisi Baran Barış (8), karne sevinci yaşadı.

Saçına 8 Yıldır Makas Değmeyen Baran, Karne Aldı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, doğduğundan bu yana makas değmeyen saçlarıyla dikkat çeken ilkokul 2'nci sınfı öğrencisi Baran Barış (8), karne sevinci yaşadı.

Hediye ve Osman Barış, 4 erkek çocuklarından Baran'ın saçlarını doğduğundan beri hiç kestirmedi. Baran'ın boyu 1 metre 10 santimetreyi bulurken, saç uzunluğu ise 70 santimetreye ulaştı. İnegöl'ün Fatih İlkokulu'nda 2'nci sınıfta eğitim gören Baran ve arkadaşları, bugün karnelerini alarak sömestir tatiline girdi. Başarısıyla ailesini gururlandıran Baran'ın karnesinde 2 dersinin 'iyi', diğerlerinin ise 'pekiyi' olduğu öğrenildi.

Okul çıkışında Baran'ı almaya gelen babası Osman Barış, "4 çocuğumuz var, hepsi erkek, kızımız yok. 4 erkek evladımızın 3'üncüsü Baran. Baran 8 yıl önce dünyaya geldi. 1 yaşına geldiğinde saçları çok güzel ve gürdü. Ben de çocuğumuzun saçlarını kestirmek istemedim. 2 yaşına geldi, saçlarının boyu iyice uzadı, yine kestirmeye kıyamadık. İlkokula başladı, halen saçına makas değmedi. Bazen güzel tepkiler alıyoruz, bazen de çok şaşıranlar oluyor. Saç boyu beline kadar geliyor. Baran da saçını kestirmek istemiyor. Baran, askere giderken kestireceğini söylüyor. Bir gün Baran bir tesiste lavaboya gitmek istedi. O sırada bir kadın 'Orası erkekler tuvaleti, oraya girmesin' deyince, Baran'ın erkek olduğunu söyledim, çok şaşırdı" dedi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:37 Kaynak: DHA

Fatih, Bursa, İnegöl, Güncel
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