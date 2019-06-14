Son Dakika Haberleri: Saçına hiç makas değmeyen 9 yaşındaki Baran ilgi odağı
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Saçına hiç makas değmeyen 9 yaşındaki Baran ilgi odağı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde de bugün karne sevinci yaşandı.

Saçına hiç makas değmeyen 9 yaşındaki Baran ilgi odağı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde de bugün karne sevinci yaşandı. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki 18 milyon öğrenci bugün karne alırken ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Baran Barış (9) uzun saçlarıyla dikkat çekti. 9 yaşındaki erkek çocuğunun saçına doğduğundan beri hiç makas değmediği ifade edildi.
Hediye ve Osman Barış çiftinin 4 erkek çocuğundan biri olan Baran'ın saçının bugüne kadar hiç kesilmediği öğrenildi. Boyu 1 metre 15 santimetreyi bulan Baran'ın saçının uzunluğu ise 80 santimetreye ulaştı. İnegöl İlçesi'nde bulunan Fatih İlkokulu'nda 2'nci sınıf öğrencisi olan Baran ve arkadaşları, bugün karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Başarısıyla ailesini gururlandıran Baran'ın karnesinde tüm derslerinin 'pekiyi' olduğu öğrenildi.
Okul çıkışında Baran'ı almaya gelen babası Osman Barış, "4 çocuğumuz var, hepsi erkek, kızımız yok. 4 erkek evladımızın 3'üncüsü Baran. Baran 9 yıl önce dünyaya geldi. 1 yaşına geldiğinde saçları çok güzel ve gürdü. Ben de çocuğumuzun saçlarını kestirmek istemedim. 2 yaşına geldi, saçlarının boyu iyice uzadı, yine kestirmeye kıyamadık. İlkokula başladı, halen saçına makas değmedi. Bazen güzel tepkiler alıyoruz, bazen de çok şaşıranlar oluyor. Saç boyu beline kadar geliyor. Baran da saçını kestirmek istemiyor. Baran, askere giderken kestireceğini söylüyor. Bir gün Baran bir tesiste lavaboya gitmek istedi. O sırada bir kadın 'Orası erkekler tuvaleti, oraya girmesin' deyince, Baran'ın erkek olduğunu söyledim, çok şaşırdı" dedi.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:22 Kaynak: DHA
İnegöl, Bursa, Güncel
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