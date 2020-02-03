Sacit Ali Eren: "Bizim için en öncelikli maç İstanbulspor karşılaşması" - Son Dakika
Son Dakika Spor Sacit Ali Eren: 'Bizim için en öncelikli maç İstanbulspor karşılaşması' - Son Dakika Spor

Sacit Ali Eren: "Bizim için en öncelikli maç İstanbulspor karşılaşması"

6 saat önce

Giresunspor Başkanı Sacit Ali Eren, Hatayspor karşısında iyi bir oyun sergilediklerini, kendileri için en öncelikli müsabakanın ise İstanbulspor karşılaşması olduğunu söyledi.

Sacit Ali Eren:

Giresunspor Başkanı Sacit Ali Eren, Hatayspor karşısında iyi bir oyun sergilediklerini, kendileri için en öncelikli müsabakanın ise İstanbulspor karşılaşması olduğunu söyledi.


TFF 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda lider Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Giresunspor'da bir puanın sevinci yaşanıyor. Ligin ikinci yarsına hızlı başlayan ve dikkat çeken bir performans sergileyen yeşil-beyazlılar, ikinci yarının ilk 3 haftasında 7 puan topladı.


Hatayspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Sacit Ali Eren, "Önemli ve çok zor bir maçtı ancak 90 dakika boyunca güzel, etkili bir oyun ortaya koyan taraf bizdik. Oraya 3 puan hedefiyle gitmiştik ancak bir puanla sahadan ayrılmak zorunda kaldık. İki puan kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Oyuncularımızı, teknik kadromuzu mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Önümüzde İstanbulspor ile yapacağımız maç var. O karşılaşmada en iyi sonucu almaya çalışacağız" dedi.


"Bizim için en öncelikli maç İstanbulspor karşılaşması" diyen Eren, şöyle devam etti:


"Taraftarlarımızdan beklentimiz artık tribünleri doldurmaları ve son düdüğe kadar takımımıza destek olmaları. Rakiplerimizin hepsi bu konuda sıkıntı yaşamıyor. İnşallah biz de kalan haftalarda taraftarımızın daha fazla desteğini arkamızda hissederiz." - GİRESUN

İstanbulspor, Giresunspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:58 Kaynak: İHA
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