Son Dakika Haberleri: Sacit Ali Eren: "Emekleri İçin Ümit Özat'a Teşekkür Ederiz"

Sacit Ali Eren: "Emekleri İçin Ümit Özat'a Teşekkür Ederiz"

1 saat önce

GİRESUNSPOR Kulübü Başkanı Sacit Ali Eren, yollarını ayırdıkları teknik direktör Ümit Özat ve ekibine emekleri için teşekkür etti.

Sacit Ali Eren:
GİRESUNSPOR Kulübü Başkanı Sacit Ali Eren, yollarını ayırdıkları teknik direktör Ümit Özat ve ekibine emekleri için teşekkür etti. 

Giresunspor, devre arasında Hüseyin Kalpar'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirdiği Ümit Özat ile yollarını ayırdı. Sosyal medya hesabı üzerinden kulüpten ayrıldığını duyuran Ümit Özat'ın ardından Başkan Sacit Ali Eren de açıklama yaptı.

Başkan Eren, "Kısa bir süre önce kulübümüzde göreve başlayan değerli hocamız Ümit Özat ile hiçbir maddi beklentisi olmaksızın karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar dileriz" dedi.

Ümit Özat, geçtiğimiz hafta Giresun'da Osmanlıspor ile oynanan maçın ardından, "Şunu gördüm ki burada bir düzen var. ya bu düzeni değiştireceğim ya da bende gideceğim. Giresunspor önemli bir camia ama bir takımı ilgilendiren şeylerde ortak kararlar almazsak çok uzun sürede duracağımızı düşünmüyorum" açıklamasını yapmıştı.

Öte yandan Ümit Özat, Giresunspor ile çıktığı maçlarda, deplasmanda oynanan Eskişehirspor ve Elazığspor maçlarında berabere kalmış, kendi sahasında Osmanlıspor'a 2-0 yenilmişti

- Giresun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:10 Kaynak: DHA

Spor
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