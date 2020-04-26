Sacit Aslan'dan Ajda Pekkan'a şok sözler - Son Dakika
Son Dakika Magazin Sacit Aslan'dan Ajda Pekkan'a şok sözler - Son Dakika Magazin

Sacit Aslan'dan Ajda Pekkan'a şok sözler

12 dakika önce

Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'ın yaptığı "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına konuk olan Ajda Pekkan, evine misafir olanlara nasıl yemek hazırladığını anlattı. Elleriyle yemek hazırladığını söyleyen Pekkan'a yanıt Sacit Aslan'dan geldi.

Sacit Aslan'dan Ajda Pekkan'a şok sözler, System.String[]

Sacit Aslan sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Pekkan'ın evine konuk olduğunda yaşadıklarını anlattı. "Ben bizim gazinolarımızda sahne çalışması yapmış kadın veya erkek hiç kimsenin evine misafir olarak gitmedim çünkü adetim değildir… Sadece 3 kişi bu durumun dışındadır, A. Pekkan da bu 3 kişiden biridir" diyen Aslan şunları yazdı: "Biraz önce izlediğim kadarıyla Ajda Pekkan, evine misafir davet ettiği zaman ilk önce evin soğan kokmamasına, her şey çok iyi olmasına dikkat ederim ve mutlaka bizzat kendim ilgilenirim hatta köfteyi bizzat kendi yaparım falan gibi cümleler kurdu… Vallahi eşim Yasemin Hanım'la birlikte davet edildiğimiz yemekte, yemek mi yedik yoksa dayak mı hiç unutamam.


Ajda Pekkan, Sacit Aslan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 12:42 

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