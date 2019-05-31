Saçları dönme dolaba takılan çocuk yaralandı
1 saat önce
Konya'nın Seydişehir ilçesinde oyun parkında saçları dönme dolaba sıkışan kız çocuk yaralandı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:51 Kaynak: AA
'nın Seydişehir
ilçesinde oyun parkında saçları dönme dolaba sıkışan kız çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye Seydişehir Belediyesi oyun parkına ailesiyle birlikte gelen Suriye
uyruklu Safa Süleyman (11) çok oturaklı dönme dolaba bindi. Eğlence aracı hareket ettiğinde Süleyman'ın saçları dönme dolabın ortasında bulunan demir mekanizmaya takıldı.
Olay yerine gelen 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri çocuğu saçlarını keserek kurtardı.
Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Safa Süleyman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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