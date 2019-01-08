Saçlarına Tüy Dökücü Sprey Sıkarak Trolledim !

Merhaba Arkadaşlar!

Merhaba Arkadaşlar! Efsane bir videoyla daha karşınızdayım! İnsanların yanına gittim ve onlara harika bir spreyin geldiğini, bu spreyi sıkınca saçlarının bir daha hiç dökülmeyeceğini anlattım, ikna ettim! Daha sonra tüy dökücü sprey olduğunu söyleyince çılgına döndüler! Videoyu beğenmeyi unutmayın ve sizce başka nasıl troller yapayım videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz! HALA DA KANALA ABONE DEĞİLSENİZ ABONE OLUN! SİZİ ÇOK SEVİYORUM TROLL AİLEM! YEEĞĞĞSSS! : )

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