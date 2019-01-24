Saçlarını Taramamı İstedi, Dudaklarımdan Öptü! İki Kez Birlikte Olduk

BERLİN'in Reinickendorf semtindeki bir kuruluşta çalışan 37 yaşındaki Yvonne T. isimli pedogog bakımından sorumlu olduğu 13 yaşındaki erkek çocukla cinsel ilişkiye girmekten suçlu bulundu ve iki yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.

BERLİN'in Reinickendorf semtindeki bir kuruluşta çalışan 37 yaşındaki Yvonne T. isimli pedogog bakımından sorumlu olduğu 13 yaşındaki erkek çocukla cinsel ilişkiye girmekten suçlu bulundu ve iki yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı. Savcılık soruşturmasında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen pedagog, mahkemede detaylı itiraflarda bulundu.



İLK DENEYİMİNİ BENİMLE YAŞAMAK İSTEDİ



Çocuğun baskısı sonucu cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen Yvonne T. "Bana ailesini ve kendi hayatını anlattı. Saçlarını taramamı istedi. Taradığım sırada dudaklarımdan öptü. Daha sonra benimle ilk cinsel deneyimini yaşamak istediğini söyledi. İki kez birlikte olduk. Bunun suç olduğunu ona anlattım" dedi. Yvonne T. ile küçük çocuk arasında yaşanan cinsel ilişkiyi, pedagoğun çalıştığı kurumun yöneticileri ortaya çıkarmıştı.

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