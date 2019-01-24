Son Dakika Haberleri: Saçlarını Taramamı İstedi, Dudaklarımdan Öptü! İki Kez Birlikte Olduk

Saçlarını Taramamı İstedi, Dudaklarımdan Öptü! İki Kez Birlikte Olduk

46 dakika önce

BERLİN'in Reinickendorf semtindeki bir kuruluşta çalışan 37 yaşındaki Yvonne T. isimli pedogog bakımından sorumlu olduğu 13 yaşındaki erkek çocukla cinsel ilişkiye girmekten suçlu bulundu ve iki yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Saçlarını Taramamı İstedi, Dudaklarımdan Öptü! İki Kez Birlikte Olduk, System.String[]
BERLİN'in Reinickendorf semtindeki bir kuruluşta çalışan 37 yaşındaki Yvonne T. isimli pedogog bakımından sorumlu olduğu 13 yaşındaki erkek çocukla cinsel ilişkiye girmekten suçlu bulundu ve iki yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı. Savcılık soruşturmasında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen pedagog, mahkemede detaylı itiraflarda bulundu.

İLK DENEYİMİNİ BENİMLE YAŞAMAK İSTEDİ

Çocuğun baskısı sonucu cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen Yvonne T. "Bana ailesini ve kendi hayatını anlattı. Saçlarını taramamı istedi. Taradığım sırada dudaklarımdan öptü. Daha sonra benimle ilk cinsel deneyimini yaşamak istediğini söyledi. İki kez birlikte olduk. Bunun suç olduğunu ona anlattım" dedi. Yvonne T. ile küçük çocuk arasında yaşanan cinsel ilişkiyi, pedagoğun çalıştığı kurumun yöneticileri ortaya çıkarmıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:35 

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üzerine Benzin Döktü Kendini Yakmaya Kalktı Sihirli Annem Dizisi Sosyal Medyayı Salladı!

Yılmaz Özdil: Kitap Geliriyle Köy Okullarına Mustafa Kemal Çocuk Serisini Dağıtacağız Çocuk İstismarında Acı Tablo!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 14:21:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saçlarını Taramamı İstedi, Dudaklarımdan Öptü! İki Kez Birlikte Olduk
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]