Saçlarınızı kafa yapısına uygun olarak kestirin - Son Dakika

Saçlarınızı kafa yapısına uygun olarak kestirin

11.10.2020 11:56

Saçlarınızı kafa yapısına uygun olarak kestirin Kafa yapısı ve yüz anatomisine göre saç kesimi yaptırılması gerektiğini belirten uzmanlar, saç ve sakal kesimi yaptıracak olan vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.

Saçlarınızı kafa yapısına uygun olarak kestirin

ESKİŞEHİR - Kafa yapısı ve yüz anatomisine göre saç kesimi yaptırılması gerektiğini belirten uzmanlar, saç ve sakal kesimi yaptıracak olan vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.

Yüz anatomisi ve kafa yapısı, doğru saç kesimi için en önemli unsurlardan biri olarak yer alıyor. Saç kesimi yaptıran vatandaşlar, kendilerine en uygun saç veya sakal modelini tercih ederek dış görünüşlerinde farklılıklar oluşturuyor. Kuaförlere göre saç modelinin belirlenmesindeki en önemli noktanın, kafa yapısının doğru bir şekilde analiz edilmesi olarak görülürken, sakal kesiminde ise yüz anatomisinin anlaşılması gerekiyor. Farklı saç modellerinin her insana uygun olmadığını belirten uzmanlar, saç kesimi yaptıracak olan vatandaşların nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

"En çok dikkat edilmesi gereken konu kafa yapısıdır"

Saç ve sakal kesimi konusunda tavsiyelerde bulunan Cool Hair Style işletme sahibi Selçuk Topkaya, en çok dikkat edilmesi gereken noktanın kafa yapısı olması gerektiğini söyledi. Doğru analiz yapılarak en uygun modellerin tasarlanabileceğini vurgulayan Topkaya, "Saç ve sakal kesiminde öncelikle kafa çıkıntılarına, kafa boşluklarına dikkat etmeliyiz. Doğrusunu söylemek gerekirse her saç tıraşı her insana gitmiyor. Çenesi uzun, kafası yuvarlak olanlar oluyor. En çok dikkat etmesi gereken konu zaten her zaman kafa yapısı. Çene yuvarlak ise sakalını ona göre ayarlamak lazım. Saç yapısında bir sorun varsa ona göre kesim yapmalıyız. Daha çok insanların kafasına göre bir modelleme yapmalıyız. Boşlukları, çene uzunluğunu ve kafa çıkıntılarını hesaba katarak bir işlem yapmalıyız" şeklinde konuştu.

"İstenen modeller herkesin kafa yapısına uymuyor"

Kafa yapısına göre hangi modellerin tercih edilmesi gerektiği hakkında açıklamalarda bulunan Selçuk Topkaya, kendi müşterilere en uygun modelleri tavsiye ettiklerini belirtti. Kıyafet kullanımına göre de farklı saç ve sakal kesimlerinin yapılabileceğini ifade eden Topkaya, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Çenesi uzun olan insanlarda saçın yan taraflarını ve sakalın yan taraflarını biraz daha dolu bırakmalıyız çünkü kafanın çok uzun durmaması lazım. Oval kafalarda da çeneyi biraz daha uzun bırakmalıyız ki baş bölgesini toparlaması lazım. Herkes zaten istedikleri bir saç modeliyle geliyor salonumuza. Bu istenen modeller ise herkesin kafa yapısına uymuyor. Biz de onlara hangi modelin daha çok yakışacağı konusunda öneriler sunuyoruz. Kafa şekli, yüz hatları ve hatta giyime göre de bu kesim modellerini belirliyoruz. Klasik giyinenler ya da spor giyinenlere göre de modeller sunuyoruz. Genellikle insanlar saç modellerini bize bıraktıkları zaman daha çok memnun kalıyorlar, çünkü her saç-sakal kesimi herkese uymuyor. Bu sebepten dolayı bizim belirlediklerimiz onların da gözüne daha hoş geliyor.

Saçlarınızı kafa yapısına uygun olarak kestirin
Saçlarınızı kafa yapısına uygun olarak kestirin
Saçlarınızı kafa yapısına uygun olarak kestirin
Saçlarınızı kafa yapısına uygun olarak kestirin
Saçlarınızı kafa yapısına uygun olarak kestirin
Saçlarınızı kafa yapısına uygun olarak kestirin

Selçuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Saçlarınızı kafa yapısına uygun olarak kestirin - Son Dakika

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