Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un bugün yaptığı açıklamalara cevap verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Club Brugge ile deplasmanda oynanacak mücadele öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz, "Saçmalayan birine yanıt vermeye kalkınca siz de saçmalarsınız." dedi.

Geçen sezon Lokomotif Moskova ile deplasmanda oynanan karşılaşma öncesinde Kulüpler Birliği Vakfının yayımladığı bildiriyi hatırlatan Cengiz, "Moskova'da da yine maçtan önce yine böyle kelamlar vardı. Bizim aleyhimize 17 kulübün yayımladığı saçma sapan bildiri vardı. İçeriği doğruydu ama Galatasaray'a yönelik olduğu için şiddetle karşı çıktığımız bildiriydi. Onunla uğraşıyorduk. Şimdi de yine ülkemizi temsilen burada bulunuyoruz. Birtakım arkadan dolaylı laflar, bunlar hiç hoş şeyler değil. Hangi amaca hizmet ediyor, hangi vizyon içinde bunlar dile getiriliyor samimi söylüyorum açıklamakta zorlanıyorum. Zırva tevil götürmez, Saçmalamanın açıklaması olmaz. Saçma sapan konuşan birine yanıt vermeye kalkınca siz de saçmalamaya başlarsınız." değerlendirmesinde bulundu.

"Hocamızın dediği söze ben de katılıyorum"

Fatih Terim'in Club Brugge maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında söylediği sözlere katıldığını belirten Mustafa Cengiz, "Hocamızın dediği söze ben de katılıyorum. Maçlar sahada kazanılır, masada kazanılmaz. Bu söze itiraz edecek kimse var mı? Bu söze tepki verecek insan masa düzeni yapacak insandır. Herhangi rakibimizin teknik direktörü, başkanı söylese 'doğru söylüyor' derim. Maçlar sahada kazanılıyor, doğru. Hakemle, kendine göre uydurulmuş kurallarla değil. Çok dikkatli olunmasından yanayım. Camiaların ve ülkemizin gerginlik ateşine atılmamasından yanayım. Lütfen saygı sınırları içinde kalalım. Sinsi hareketleri bırakalım, ülkeye ve Türk sporuna yararı olmaz." ifadelerini kullandı.

Öne geçenin geri çekilmeye çalışıldığını ileri süren Cengiz, " Hollanda'nın öne geçmesi önümüzdeki dönem şampiyon olanı ön elemeye götürür. Topyekun Türk futbolunu kalkındırmak diyoruz, öne gidenleri çekme durumundayız. Edebimi bozmak istemiyorum. İnsanı hayvandan ayıran şey edeptir. Bu edep içinde kalınmasını bütün spor kamuoyundan istirham ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonunun Şampiyonlar Ligi'yle ilgili sosyal medyadan attığı mesajda Galatasaray'ın adının kullanılmamasını değerlendiren Cengiz, "Önce troll, gırgır zannettim. Bunu ancak UEFA atar. UEFA'nın atacağı mesajı Türkiye Futbol Federasyonu atıyor. Neden Türkiye Futbol Federasyonu sadece Galatasaray'ın değil Başakşehir de Malatya da Beşiktaş da hepsi mücadele veriyor ve Türkiye'ye puan kazandırıyor. Neden Galatasaray'ın veya diğer Türk takımlarının adını zikretmekten imtina ediyor. Ben bunu anlamıyorum." şeklinde görüş belirtti.

"19.05 eyleminin bilinçli yapıldığına inanıyorum"

Kavga ve çatışmanın toplumu huzursuzluğa götüreceğinin altını çizen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şöyle devam etti:

"Kavga ile çatışma ile bu toplumun daha da huzursuzluğa gideceğine inanan bir insanım. Camiaları temsil eden insanların sözlerine çok dikkat etmesi gerekiyor. 19.05 eyleminin bilinçli yapıldığına inanıyorum. Aksine beni kimse ikna edemez. Sosyal medyada rastgele bir şey yapılmaz. Aksini kanıtlamaları güç. Hedef saptırmaya yönelik, gündemi değiştirmeye yönelik söylemler Türk futboluna, marka değerine hiçbir şey katmaz. Tam tersine zarar verir. Edep aklın ziynetidir."

"Galatasaray taraftarı sokağa dökülmez, sahaya girmez, benzin istasyonu yakmaz"

Galatasaray taraftarlarının Belçika polisi tarafından göz altına alınmasını değerlendiren Cengiz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bazı taraftarlarımız tutuklanmış. Brugge kenti çok sakin bir kent. Galatasaray taraftarını görünce burada onlar da endişeleniyorlar. Huzura alışmış şehre hareket ve dinamizmi Galatasaray getirince polis teşkilatı da sanırım anlamsız hareketler yapıyor. Onu önlemeye çalıştık, bunu lütfen yapmayın dedik. Taksi ve Uber'i kaldırmışlar, sanki sıkı yönetim ilan edilmiş gibi. Galatasaray taraftarı sokağa dökülmez, sahaya girmez, benzin istasyonu yakmaz. Galatasaray taraftarı bu konularda sağlam ve sağlıklıdır. Avrupa'ya da bunu öğreteceğiz."