Son Dakika Haberleri: Sacramento Kings'te Joerger Dönemi Sona Erdi

Sacramento Kings'te Joerger Dönemi Sona Erdi

54 dakika önce

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Sacramento Kings'te başantrenör Dave Joerger'in görevine son verildi.

Sacramento Kings'te Joerger Dönemi Sona Erdi, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Sacramento Kings'te başantrenör Dave Joerger'in görevine son verildi.

Sacramento Kings'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Mayıs 2016'dan bu yana takımın başında bulunan 45 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı Joerger ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Sırp basketbolcular Nemanja Bjelica ve Bogdan Bogdanovic'in de forma giydiği Kings, bu sezon Joerger yönetiminde 39 galibiyet, 43 mağlubiyet yaşadığı Batı Konferansı'nda 9. sırayı alarak play-off'ların dışında kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:15 Kaynak: AA
basketbol, Amerika Birleşik Devletleri, Sacramento Kings, Spor
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