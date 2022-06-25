Sada Çayı'nın taşmasıyla yol çöktü: İki ilçenin Kastamonu'yla bağlantısı kesildi - Son Dakika
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Sada Çayı'nın taşmasıyla yol çöktü: İki ilçenin Kastamonu'yla bağlantısı kesildi

25.06.2022 16:06
Sada Çayı'nın taşmasıyla yol çöktü: İki ilçenin Kastamonu'yla bağlantısı kesildi

Sada Çayı'nın taşmasıyla yol çöktü: İki ilçenin Kastamonu'yla bağlantısı kesildi Sağanak yağış sonrası taşan çay sebebiyle yol göçtü, iki ilçeye ulaşım kesildi Kastamonu-Cide karayolu üzerinde kuvvetli sağanak sonrasında Sada Çayı'nın taşması neticesinde yol çöktü.

Sada Çayı'nın taşmasıyla yol çöktü: İki ilçenin Kastamonu'yla bağlantısı kesildi

Sağanak yağış sonrası taşan çay sebebiyle yol göçtü, iki ilçeye ulaşım kesildi

KASTAMONU - Kastamonu-Cide karayolu üzerinde kuvvetli sağanak sonrasında Sada Çayı'nın taşması neticesinde yol çöktü. Kastamonu'nun Şenpazar ve Cide ilçeleriyle bağlantısı kesildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından turuncu uyarının yapıldığı Kastamonu'da şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Kastamonu'nun kuzey etkili olan sağanak yağış sebebiyle taşan çay ve dereler sebebiyle yollarda göçük ve heyelanlar yaşandı. Kastamonu'yu Şenpazar ve Cide ilçelerine bağlayan Sada Çayı üzerindeki yol, sağanak yağış sebebiyle çöktü. Sada Çayının taşmasıyla Kesmekayrak köprülerinin yıkılması sonrası Cide ve Şenpazar ilçelerinin Kastamonu'yla olan bağlantısı kesildi.

Yolun göçmesi ve köprünün yıkılması sebebiyle Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak tedbirlerini arttırdı. Jandarma ekipleri, Cide ve Şenpazar ilçelerine geçen yolu ulaşıma kapatarak, sürücüleri alternatif yollara veya geri dönmeleri noktasında uyardı. Yolun göçmesi sebebiyle sürücüler, geri dönmek zorunda kaldı.

Öte yandan, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolun tekrar trafiğe açılabilmesi için göçen yol ve yıkılan köprüde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca bölgede yağışlar da yer yer kuvvetini arttırarak devam ediyor.

Tatil için geldi, yıkılan yol sebebiyle geri dönmek zorunda kaldı

İstanbul'dan Şenpazar ilçesine 1 haftalık tatil için gelen Ahmet Yılmaz, "Şenpazar ilçesine yarım saat yolumuz kala yolun çöktüğünü öğrendik. Büyük bir üzüntü içerisindeyiz ama yapacak bir şey yok. Muhtemelen burayı beklemektense İnebolu yolu üzerinden sanırım Şenpazar'a ulaşmaya çalışacağız. Yolları da tam bilmiyorum Allah yardımcımız olsun" dedi.

Cide'ye gitmek için yola çıktıklarını fakat yolun göçmesinden dolayı gidemediklerini söyleyen Vedat Kozak ise "Bu yüzden geri dönmek zorunda kaldık. Yağmurda aşırı bir şekilde halen devam ediyor. Yolunda açılma şansı yok şu anda. Yolunda bozuk olmasından ötürü aşırı şiddetli yağışlardan ötürü yolda kapanmış durumda Cide yolu" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sada Çayı'nın taşmasıyla yol çöktü: İki ilçenin Kastamonu'yla bağlantısı kesildi - Son Dakika

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