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Sadabad Deresi'ndeki koku ve kirliliğe vatandaşlar tepki gösterdi - Son Dakika

Sadabad Deresi'ndeki koku ve kirliliğe vatandaşlar tepki gösterdi

20.08.2021 18:00
Sadabad Deresi'ndeki koku ve kirliliğe vatandaşlar tepki gösterdi, System.String[]

Kağıthane'de bulunan Sadabat Deresi'nde kirlilik ve kokudan şikayetçi olan çevre halkı duruma tepki gösterdi.

Kağıthane'de bulunan Sadabat Deresi'nde kirlilik ve kokudan şikayetçi olan çevre halkı duruma tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) sorumluluk alanı içerisinde yer alan Sadabat Deresi'nde kirlilik ve kokudan şikayetçi olan çevre halkı belediyeyi göreve çağırdı. Bölgede ikamet eden vatandaşlar sosyal medyada paylaştığı görsellerle dere çevresinde hakim olan kötü koku ve kirliliğe tepki gösterdi.

Çevre sakini Sezai Tuğla, AA muhabirine, 1962'den bu yana Kağıthane'de yaşadığını söyledi.

"Herkes yaptığı güzel işlerle övünür ama yeni büyükşehir belediyesi zamanında 'Temel atmama töreni düzenliyoruz.' demekle beraber kirlenmeler ve bakımsızlık başladı." diyen Tuğla, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eskiden buraların bakımı çok güzeldi, hatta Balta Limanı'ndan Sadabad Deresi'ne tünel yapılmıştı ve su basılıyordu. Sürekli su basılması da derenin ıslah edilmesine bağlı bir durumdu. O su verildiği için derede yaşayan balıklar oluyordu ve balık tutanlar buraya gelirdi. Yani bu dere eskiden o kadar temiz bir haldeydi. Bu gördüğünüz pislik de iki senedir hasıl oldu. Vatandaşların zorlamasıyla iki sene içinde sadece bir defa temizlendi ve eskiden verilen deniz suyu da kesildi zannediyorum. Belki zaman zaman veriliyordur ama su verilse dahi temizlenmediği için kirlilik devam ediyor. Yakın çevre kokudan çok rahatsız oluyor. Koku ile mücadele edilirken bir de haşerat geldi. Tedbir alınır mı bilmiyorum? Aslında burada İBB'nin ilçe belediyelerle beraber koordineli olarak çalışması ve temizlemesi lazım ama ne zaman başlar ne eder bilemiyorum. Bu da biraz zor görünüyor."

"İBB'den isteğimiz, önceki gibi görevli kişilerin derenin temizliğini takip etmesidir"

Ali Osman Çokyaşa da Sadabad Deresi çevresinde ikamet ettiğini belirterek, "1,5-2 seneden bu yana eski derenin temiz ve pırıl pırıl halini şu an göremiyoruz. Dereye bakın yeşillikler görülüyor zaten aynı zamanda birtakım kokular da geliyor. Bizim İBB'den isteğimiz, derenin temizliğini takip etmesidir." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda derenin çevresindeki yeşil alanların bakımlarının da aksatıldığını belirten Çokyaşa, şöyle devam etti:

"Parktaki sulama ve fıskiyeler de eskisi gibi çalışmıyor, bazen sabahları bir kişi hortumla geçiyor o kadar. Kesinlikle eski temizlik, bakım, dikkat, park genelinde yok. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. İBB'den isteğimiz temizliğe daha fazla önem versinler çünkü bu parklar ve bu yeşillikler hepimizin, bizimdir. Halk olarak bizler de elimizden geldiğince yardım edeceğiz ve ediyoruz, inşallah uyarılar dikkate alınır. Bu civarda 30 yıldır yaşıyorum, buradaki halk, 'Nerede görevliler?' diye soruyor. Burada oturan ailelerden, vatandaşlardan bu rahatsızlığı çok duyuyorum, insanlar kokudan rahatsız."

"Çocuklarımda alerjik astım hastalığı var, bu nedenle çok şikayetçiyiz"

1968'den bu yana İstanbul'da yaşadığını aktaran Sedat Karaca da "Buraya evim çok yakın olduğu için sürekli pikniğe geliyoruz, yaklaşık iki senedir burada çok kötü bir koku var." dedi.

Suyun içindeki pisliklerin neden temizlenmediğini anlayamadıklarını dile getiren Karaca, "Buradaki kokudan çok şikayetçiyiz. Derenin içinde yüzen büyük balıklar vardı ama şimdi balıklar bile eskisi gibi değil. Komşularımız ve burada yaşayan herkes kötü koku nedeniyle çok rahatsız. Dün torunlarımla nefes alalım diye geldik ama kokudan duramadılar rahatsız olduk eve geri döndük." diye konuştu.

Çevre sakini Hesna Temeltaş ise şunları söyledi:

"Yaklaşık 5 senedir burada yaşıyorum. Eskiden bu kadar kötü koku olmuyordu ama şimdi dereden çok kokular geliyor. Temizlik yapıldığını göremiyorum, manzaramız güzel yeşillik var ama kokular arttığı için buradan taşınmayı bile düşünüyoruz. Komşularım da durumdan çok rahatsız, şu an hiç bakım olmadığı ve temizlenmediği için balkonda bile oturamıyoruz. Bazen banyodan bile koku geliyor, evimi temizlesem bile o pis koku evden çıkmıyor. Çocuklarımda alerjik astım hastalığı var, bu nedenle bu konudan çok şikayetçiyiz. Umarım çalışmalar yapılır ve bu kokudan kurtuluruz."

Sadabad Deresi'ndeki koku ve kirliliğe vatandaşlar tepki gösterdi

istanbul büyükşehir belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kağıthane, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sadabad Deresi'ndeki koku ve kirliliğe vatandaşlar tepki gösterdi - Son Dakika


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