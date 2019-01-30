Son Dakika Haberleri: Sadabat Viyadüğü'nde Zincirleme Kaza, Trafik Aksıyor

Sadabat Viyadüğü'nde Zincirleme Kaza, Trafik Aksıyor

2 saat önce

Okmeydanı TEM Bağlantı Yolu Sadabat Viyadüğü TEM istikameti'nde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Sadabat Viyadüğü'nde Zincirleme Kaza, Trafik Aksıyor, System.String[]


Okmeydanı TEM Bağlantı Yolu Sadabat Viyadüğü TEM istikameti'nde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada araçlar 3 şeritli yolun sağ ve sol şeritlerine savrulurken trafik akışı bir şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Yolda uzun araç kuyruları oluştu. Polisin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan araçlar 

-Trafikten detaylar

-Kaza yapan araçların sürücüleri 

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:15 Kaynak: DHA

Okmeydanı, Güncel
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