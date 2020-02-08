Sadaka kutularını çaldı, 'Alkollüydüm, hatırlamıyorum' dedi - Son Dakika

Karabel'in hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

KONYA'da, 2 ayrı iş yerindeki sadaka kutularını çalan İsmail Karabel (34) polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı. Karabel ifadesinde, Alkollüydüm. Çaldığımı hatırlamıyorum dedi.

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