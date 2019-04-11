Son Dakika Haberleri: Sadaka Kutusu Çalan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Sadaka Kutusu Çalan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

50 dakika önce

Adıyaman'da bir vakfın mescidinde bulunan sadaka kutusunu çalan hırsızlık şüphelisi başka bir mescitte yatarken yakalandı.

Sadaka Kutusu Çalan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
Adıyaman'da bir vakfın mescidinde bulunan sadaka kutusunu çalan hırsızlık şüphelisi başka bir mescitte yatarken yakalandı.

Önceki gün Adıyaman Merkez Sıratut Mahallesi eski otogar arkasındaki bir vakfa ait mescitte hırsızlık ve dolandırıcılıktan suç kaydı olduğu öğrenilen Yakup U. sadaka kutusunu çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark eden görevli durumu polise bildirdi.

Polis yaptığı inceleme sonrasında şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri şahsı Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin mescidinde yatarken yakalandı.

Yakalanan şahıs sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:10 Kaynak: İHA
Adıyaman Merkez, Adıyaman, 3. Sayfa
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