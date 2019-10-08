Son Dakika Haberleri: Sadaka kutusu çalan kişi, güvenlik kamerasınca görüntülendi
Son Dakika Güncel Sadaka kutusu çalan kişi, güvenlik kamerasınca görüntülendi

Sadaka kutusu çalan kişi, güvenlik kamerasınca görüntülendi

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde marketten sadaka kutusunu çalan zanlının görüntüleri, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Sadaka kutusu çalan kişi, güvenlik kamerasınca görüntülendi, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde marketten sadaka kutusunu çalan zanlının görüntüleri, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Subaşı Mahallesi Son Sokak'ta bulunan markete müşteri gibi giren kişi, kasada bulunan iş yeri sahibinin başka bir müşteriye ürün göstermek için kasadan ayrıldığı sırada, tezgahtaki sadaka kutusunu alıp marketten çıktı.

Bir süre sonra sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark eden market sahibi, kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde sadaka kutusunun çalındığını gören market sahibi, polise başvurdu.

Görüntülerde bir kişinin, market sahibinin diğer müşterisine ürün göstermek için kasadan ayrıldığı sırada sadaka kutusunu alıp marketten çıktığı görülüyor.

Turgutlu, Subaşı, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:50 Kaynak: AA
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