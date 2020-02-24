Sadaka kutusu hırsızı yakalandı - Son Dakika
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Sadaka kutusu hırsızı yakalandı

6 saat önce

KAYSERİ'de, girdiği 5 farklı işyerinden sadaka kutusu, yazar kasa ve 35 paket sigara çaldığı tespit edilen Orhan S. (32) yakalandı.

Sadaka kutusu hırsızı yakalandı, System.String[]
KAYSERİ'de, girdiği 5 farklı işyerinden sadaka kutusu, yazar kasa ve 35 paket sigara çaldığı tespit edilen Orhan S. (32) yakalandı.

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesindeki 5 iş yerinde, farklı tarihlerde yaşanan hırsızlıklar üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Orhan S. olduğunu belirledi. Sadaka kutuları ve yazar kasalar ile 35 paket sigara çaldığı belirlenen şüpheli, kaldığı evde yakalanarak, gözaltına alındı.Polisteki işlemlerin ardından devlet hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Orhan S.'nin bir işyerinin kapısını kırarak, sadaka kutusunu ve yazar kasayı çalma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.


- Kayseri
Hırsızlık Büro Amirliği, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:18 Kaynak: DHA
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