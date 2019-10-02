Son Dakika Haberleri: "Sadaka kutusu hırsızları" yakalandı
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"Sadaka kutusu hırsızları" yakalandı

1 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir iş yerinden sadaka kutusunun çalınması güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir iş yerinden sadaka kutusunun çalınması güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir hububat dükkanına giren 2 zanlı, masada duran sadaka kutusunu çaldı.

Hırsızlık yapıldığını fark eden iş yeri sahibinin durumu polise bildirmesi üzerine ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kayıtlarda, kapıyı kırarak iş yerine giren zanlıların, çelik kasayı açmaya çalıştığını, masadaki sadaka kutusunu alarak iş yerinden ayrıldığını gören ekipler, kimliklerini tespit ettikleri O.Ç ve O.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O. Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, O. K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sadaka kutusu hırsızları yakalandı

Merzifon, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:45 Kaynak: AA
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