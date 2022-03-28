Sadaka kutusunu çaldı, montuna saklayıp kayıplara karıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Sadaka kutusunu çaldı, montuna saklayıp kayıplara karıştı

28.03.2022 09:13

Sultangazi'de bir börekçide, çalışanın arkasını dönmesini fırsat bilen hırsız sadaka kutusunu çalıp montuna saklayarak kayıplara karşıtı.

Sultangazi'de bir börekçide, çalışanın arkasını dönmesini fırsat bilen hırsız sadaka kutusunu çalıp montuna saklayarak kayıplara karşıtı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi Salihpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir börekçi dükkanında yaşandı. İddiaya göre, börekçiye giren hırsız işyeri çalışanından bir şeyler isteyip beklemeye başladı. Börekçi çalışanını arkasını dönmesiyle birlikte harekete geçen hırsız, sadaka kutusunu çalıp montuna saklayarak işyerinden çıkıp kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Batuhan Toprak/ İHA)

YORUMLAR
500
Kırşehir'de iki sevgili kayıplara karıştı, eşyaları ormanda bulundu: Hasan A. ve Şeyma D. nerede? Kırşehir'de iki sevgili kayıplara karıştı, eşyaları ormanda bulundu: Hasan A. ve Şeyma D. nerede? Dükkanın kepengine çarparak durabilen sürücü aracını bırakıp kayıplara karıştı Dükkanın kepengine çarparak durabilen sürücü aracını bırakıp kayıplara karıştı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sadaka kutusunu çaldı, montuna saklayıp kayıplara karıştı - Son Dakika


Son Dakika
09:20 Beşiktaşlı Larin, Kanada'yı Dünya Kupası'na götürdü!
09:11 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
09:05 Yardım etmek için durdular! Zincirleme kazaya sebep oldular: 1 ölü 1 yaralı
08:27 2 Oscar sahibi oyuncu Sean Penn: Zelenski'yi konuşturmazsanız ödüllerimi yakarım
08:24 Oscar Ödül Töreni'nde şıklık yarışı! En beğenilen kadın Jessica Chastain oldu
08:21 Nişan fotoğraflarını ilk kez yayınladılar! Mehmet Dinçerler ve Hadise'nin mutlu günleri böyleymiş
08:15 Ukrayna, Lutsk şehrini vuran füzenin Belarus'tan fırlatıldığını açıkladı!
08:12 Oscar Töreni'nde Will Smith komedyeni yumrukladı!
08:09 Terör örgütü PKK, cami basıp Kur'an-ı Kerim yaktı!
02:26 Sanat dünyasının gözü bu törendeydi! 94'ncü Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 09:27:36. #1.13#
SON DAKİKA: Sadaka kutusunu çaldı, montuna saklayıp kayıplara karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement