Sadaka kutusunu çaldı, "Param yoktu, açtım, pişmanım" dedi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sadaka kutusunu çaldı, 'Param yoktu, açtım, pişmanım' dedi - Son Dakika

Sadaka kutusunu çaldı, "Param yoktu, açtım, pişmanım" dedi

6 saat önce

Bursa'da "Param yok, bana ekmek verin" deyip iki gün fırın çalışanlarından ekmek isteyen zanlı, üçüncü gün gittiğinde sadaka kutusunu çaldı.

Sadaka kutusunu çaldı,

Bursa'da "Param yok, bana ekmek verin" deyip iki gün fırın çalışanlarından ekmek isteyen zanlı, üçüncü gün gittiğinde sadaka kutusunu çaldı. Şüphelinin sadaka kutusunu çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Adliyeye çıkartılan şüpheli, gazetecilerin "Neden yaptın" sorusuna, "Param yoktu, açtım, pişmanım" dedi.


Olay, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir genç, 2 gün boyunca fırına giderek, "Param yok, karnım aç, bana ekmek verir misiniz" diyerek çalışanlardan ekmek istedi. İşçiler, şüpheliye ekmek vererek gönderdi.


3. günün ardından fırına tekrar giden şüpheli, çalışanların arka tarafta olmasını bilerek sadaka kutusunu çalıp hızla uzaklaştı. Birkaç gün sonra sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark eden iş yeri çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. İş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri sadaka kutusunu çalan hırsızın Ersin G. olduğunu tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Ersin G. gözaltına alındı.


"Param yoktu, açtım, pişmanım"


Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin "Neden yaptın" soruna Ersin G, "Param yoktu, açtım, pişmanım" diye cevap verdi.


Sadaka kutusunu çalma anı güvenlik kamerasında


3 gün üst üste fırına giden şüpheli, iş yerine giderek bir süre beklemeye başladı. İş yerinde kimsenin olmadığını fark eden şahsın tezgahın üstünde duran sadaka kutusunu alıp montunun içine koyarak kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Çalınan sadaka kutusunu sonradan fark ettiklerini söyleyen iş yeri çalışanı Emrah Bayraktar, "Olay biz arka kısımdayken oldu. Sonradan fark ettik ki sadaka kutusu çalınmış. Daha sonra güvenlik kameralarını inceledik. Bu arkadaş zaten 2 gündür 'Param yok' diyerek bizden ekmek alıyordu. 3. gün de bizim arkada çalıştığımızı fırsat bilerek sadaka kutusunu çalıp gitmiş. Biz zaten parası olmadığı için ekmek verip gönderiyorduk. Gelip bizden para istese yine verirdik" diyerek şaşkınlığını anlattı. - BURSA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:04 Kaynak: İHA
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