Son Dakika Haberleri: Sadaka Taşı Derneğinden Yemenlilere yardım

Sadaka Taşı Derneğinden Yemenlilere yardım

7 saat önce

Yemen'de yüzlerce aile, Sadaka Taşı Derneğinin ramazan dolayısıyla yaptığı yardımlardan istifade etti.

Sadaka Taşı Derneğinden Yemenlilere yardım, System.String[]
Yemen'de yüzlerce aile, Sadaka Taşı Derneğinin ramazan dolayısıyla yaptığı yardımlardan istifade etti.
AA muhabirine konuşan Toplumsal Islah Derneği (CSSW) Başkanı Yahya Dubba, Sadaka Taşı Derneğinin finanse ettiği ramazan yardımlarından Sana ve Marib kentlerindeki fakir ve muhtaçların yararlandığını söyledi.
Dubba, Sadaka Taşı Derneğinin pirinç, un, şeker, yağ ve hurmadan oluşan ramazan kumanyalarının 800 aileye dağıtıldığını belirterek 106 aileye ayni yardımda bulunulduğunu, bin 700 kişiye iftar verildiğini ve 250 çocuğa da giyecek yardımı yapıldığını dile getirdi.
Türkiye'den çeşitli yardım kuruluşları, yaşanan insani dramdan dolayı Yemen'e gıda ve insani yardım malzemeleri göndermeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:30 Kaynak: AA
Marib, Yemen, Güncel
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