Sadaka taşı kültürü "Bağışmatik" ile dijitale evrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sadaka taşı kültürü "Bağışmatik" ile dijitale evrildi

02.06.2022 16:08

Osmanlı mirası sadaka taşı kültürü, İnsan ve İrfan Vakfı ile Kuveyt'teki İnsani Temeyyüz Derneği iş birliğinde tasarlanan "Bağışmatik" ile dijital dünyada hayat bulacak.

Osmanlı mirası sadaka taşı kültürü, İnsan ve İrfan Vakfı ile Kuveyt'teki İnsani Temeyyüz Derneği iş birliğinde tasarlanan "Bağışmatik" ile dijital dünyada hayat bulacak.

İhtiyaç sahibi kişilere yardım amacıyla oluşturulan sadaka taşı, teknolojinin imkanlarıyla hazırlanan Bağışmatik ile yeni bir boyut kazandı. Yazılımı yerli ve milli Bağışmatik'in tanıtımı İnsan ve İrfan Vakfında gerçekleştirildi.

Bu ay içinde İstanbul'da altyapı çalışması tamamlanan ve güvenliği sağlanan 10 farklı alana yerleştirilmesi planlanan Bağışmatik'ten ihtiyaç duyan herkes günde bir kez olmak üzere, kimlik bilgisi ve parmak izi doğrulamalarının ardından 20 lira çekebilecek.

Halka açık alanlarda 24 saat kesintisiz hizmet verecek Bağışmatiklerden günde 300 ihtiyaç sahibi istifade edebilecek. Dünyada ilk kez İstanbul'da hayata geçen projenin ülke geneline ve dünyaya yayılması bekleniyor.

"İnsanlık dersi vereceğiz"

İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Fatih Çıtlak, dünya var olduğu müddetçe her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağını söyledi.

Geçmişte kullanılan bir sadaka taşını göstererek kullanım amacını anlatan Çıtlak, sadaka taşı kültüründe alan elin veren elden üstün olduğunu dile getirdi.

Sadaka taşında alan elin avuç açmadığını, parayı taşın üzerinden aldığına değinen Çıtlak, "Sadaka taşı önüne geldiğinde para koymak için mi geldin, para almak için mi geldin, kimse bilmiyor. Sadaka taşının yüksek yapılmasının hikmeti bu." dedi.

Bu projenin suistimal edilebileceğini, belki ihtiyacı olmayanların da para çekmeye geleceğini ya da cihazı bozmaya çalışacağını aktaran Çıtlak, "Konuşulacak, bozulacak ama kazanan insanlık olacak. Biz sadaka taşının altına elimizi koyduk. Esas hayırlı el bu taşın altındaki el değil, taşın üstündeki el olacak, yani Bağışmatik." diye konuştu.

Proje yaygınlaşana kadar dernek tarafından bağış desteği sağlanarak cihazlara aktarılacağını belirten Çıtlak, projenin paydaşı Kuveyt'teki İnsani Temeyyüz Derneğinin de destekte bulunacağını anlattı.

Bağışmatik yazılımının yerli ve milli olduğunun altını çizen Çıtlak, bağışların çevrim içi sistem üzerinden şeffaf şekilde yapılabileceğini kaydetti.

Bu bağış hareketinin Türkiye ve Afrika'nın yanı sıra başta İngiltere ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine de yayılacağına inandığını vurgulayan Çıtlak, "Şu anda Amerika'da, New York'ta günde 500-600 kişi açlıktan ölüyor. Bu yüzünü konuşuyor muyuz hiç? Biz İstanbul'da bunu başlatıp bir insanlık dersi vereceğiz ve aynı eskiden olduğu gibi Batı, edebi ve terbiyeyi eninde sonunda Doğu'dan almaya mecbur kalacak diye düşünüyoruz. Biz ne Batı'yız ne Doğu'yuz, inanan insanlar olarak tam merkezindeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Projenin dünyada ilk olduğunun altını çizen Çıtlak, projeye katkı sunmak ya da geliştirmek isteyenlere kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.

İnsan ve İrfan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Can da Bağışmatik'in sadaka taşının bugüne uyarlanmış hali olduğunu ifade etti.

İhtiyaç duyan herkesin sorgusuz sualsiz günde 20 lira alma hakkı bulunduğuna işaret eden Can, böyle bir hizmeti hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

İnsani Temayyüz Derneği Başkanı Halid Al Subayhi de projeye katkı sağlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Sadaka taşı kültürü Bağışmatik ile dijitale evrildi
Sadaka taşı kültürü Bağışmatik ile dijitale evrildi
Sadaka taşı kültürü Bağışmatik ile dijitale evrildi
Sadaka taşı kültürü Bağışmatik ile dijitale evrildi

YORUMLAR
500
İtfaiye taşıma su ile yangını söndürdü İtfaiye taşıma su ile yangını söndürdü Başkan Bozkurt, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan ile İnönü turizmini konuştu Başkan Bozkurt, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan ile İnönü turizmini konuştu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sadaka taşı kültürü 'Bağışmatik' ile dijitale evrildi - Son Dakika


Son Dakika
21:56 Beşiktaş, Romain Saiss ile prensip anlaşmasına vardı
21:54 Arazi anlaşmazlığı yaşadığı aileden 3 kişiyi vurdu
21:19 Dengesini kaybeden işçi 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:18 Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye olumlu mesajlar verse de milletvekilleri farklı konuşuyor
20:58 Defterdarlık uzmanları, ellerinden alınan denetim ve inceleme yetkisi için Bakan Nebati'den çözüm bekliyor
20:13 Meteoroloji toz taşınımı için vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu
19:31 Ünlü iki hakem aynı anda eş cinsel olduğunu açıkladı
18:52 Chelsea'nin yıldız ismi, model Holly Scarfone ile el ele görüntülendi
18:43 Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamalarına protestocular damga vurdu
18:41 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 22:04:59. #1.13#
SON DAKİKA: Sadaka taşı kültürü "Bağışmatik" ile dijitale evrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement