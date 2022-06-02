Sadaka taşı kültürü "Bağışmatik" ile dijitale evrildi

Osmanlı mirası sadaka taşı kültürü, İnsan ve İrfan Vakfı ile Kuveyt'teki İnsani Temeyyüz Derneği iş birliğinde tasarlanan "Bağışmatik" ile dijital dünyada hayat bulacak.

İhtiyaç sahibi kişilere yardım amacıyla oluşturulan sadaka taşı, teknolojinin imkanlarıyla hazırlanan Bağışmatik ile yeni bir boyut kazandı. Yazılımı yerli ve milli Bağışmatik'in tanıtımı İnsan ve İrfan Vakfında gerçekleştirildi.

Bu ay içinde İstanbul'da altyapı çalışması tamamlanan ve güvenliği sağlanan 10 farklı alana yerleştirilmesi planlanan Bağışmatik'ten ihtiyaç duyan herkes günde bir kez olmak üzere, kimlik bilgisi ve parmak izi doğrulamalarının ardından 20 lira çekebilecek.

Halka açık alanlarda 24 saat kesintisiz hizmet verecek Bağışmatiklerden günde 300 ihtiyaç sahibi istifade edebilecek. Dünyada ilk kez İstanbul'da hayata geçen projenin ülke geneline ve dünyaya yayılması bekleniyor.

"İnsanlık dersi vereceğiz"

İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Fatih Çıtlak, dünya var olduğu müddetçe her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağını söyledi.

Geçmişte kullanılan bir sadaka taşını göstererek kullanım amacını anlatan Çıtlak, sadaka taşı kültüründe alan elin veren elden üstün olduğunu dile getirdi.

Sadaka taşında alan elin avuç açmadığını, parayı taşın üzerinden aldığına değinen Çıtlak, "Sadaka taşı önüne geldiğinde para koymak için mi geldin, para almak için mi geldin, kimse bilmiyor. Sadaka taşının yüksek yapılmasının hikmeti bu." dedi.

Bu projenin suistimal edilebileceğini, belki ihtiyacı olmayanların da para çekmeye geleceğini ya da cihazı bozmaya çalışacağını aktaran Çıtlak, "Konuşulacak, bozulacak ama kazanan insanlık olacak. Biz sadaka taşının altına elimizi koyduk. Esas hayırlı el bu taşın altındaki el değil, taşın üstündeki el olacak, yani Bağışmatik." diye konuştu.

Proje yaygınlaşana kadar dernek tarafından bağış desteği sağlanarak cihazlara aktarılacağını belirten Çıtlak, projenin paydaşı Kuveyt'teki İnsani Temeyyüz Derneğinin de destekte bulunacağını anlattı.

Bağışmatik yazılımının yerli ve milli olduğunun altını çizen Çıtlak, bağışların çevrim içi sistem üzerinden şeffaf şekilde yapılabileceğini kaydetti.

Bu bağış hareketinin Türkiye ve Afrika'nın yanı sıra başta İngiltere ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine de yayılacağına inandığını vurgulayan Çıtlak, "Şu anda Amerika'da, New York'ta günde 500-600 kişi açlıktan ölüyor. Bu yüzünü konuşuyor muyuz hiç? Biz İstanbul'da bunu başlatıp bir insanlık dersi vereceğiz ve aynı eskiden olduğu gibi Batı, edebi ve terbiyeyi eninde sonunda Doğu'dan almaya mecbur kalacak diye düşünüyoruz. Biz ne Batı'yız ne Doğu'yuz, inanan insanlar olarak tam merkezindeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Projenin dünyada ilk olduğunun altını çizen Çıtlak, projeye katkı sunmak ya da geliştirmek isteyenlere kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.

İnsan ve İrfan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Can da Bağışmatik'in sadaka taşının bugüne uyarlanmış hali olduğunu ifade etti.

İhtiyaç duyan herkesin sorgusuz sualsiz günde 20 lira alma hakkı bulunduğuna işaret eden Can, böyle bir hizmeti hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

İnsani Temayyüz Derneği Başkanı Halid Al Subayhi de projeye katkı sağlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.