Sadaka Taşı Sosyal Market, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika
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Sadaka Taşı Sosyal Market, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

29.05.2022 12:19
Sadaka Taşı Sosyal Market, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneğince geçen yıl kurulan Sadaka Taşı Sosyal Market, sağlık, gıda ve eğitim konusunda ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneğince geçen yıl kurulan Sadaka Taşı Sosyal Market, sağlık, gıda ve eğitim konusunda ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

Dernek Başkanı Aslı Çam, gazetecilere, marketin kurulduğu günden bu yana yüzlerce kişiye ulaşarak ihtiyaç sahibi aileler ve hayırseverler arasında köprü oluşturduğunu söyledi.

Osmanlı'dan miras kalan "Sadaka Taşı" kültürünün modern yansımasını topluma gösterdiklerini ifade eden Çam, şunları kaydetti:

"Bağışçılardan aldığımız malzemeleri tıpkı market usulüyle derneğimizin içinde bulunan Sosyal Market reyonlarına diziyoruz. Ramazanda da 346 ihtiyaç sahibine kahvaltı paketleri verdik, bayramda 106 ihtiyaç sahibi çocuğumuzu giydirdik. Ayrıca, ramazan etkinliklerine yönelik çalışmalar yaptık, bine yakın kişiye iftar düzenledik. Bağışçı ve gönüllülerden aldığımız desteklerle darda kalmışların yanında olmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

Osmanlı, Sakarya, Market, Güncel, Son Dakika

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