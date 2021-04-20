"Sadaka Taşı Sosyal Market" ramazanda da yardımlarını sürdürüyor - Son Dakika

"Sadaka Taşı Sosyal Market" ramazanda da yardımlarını sürdürüyor

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği, hizmet binasında Osmanlı geleneğinden esinlendiği "Sadaka Taşı Sosyal Market" faaliyetlerine ramazanda da devam ediyor.

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği, hizmet binasında Osmanlı geleneğinden esinlendiği "Sadaka Taşı Sosyal Market" faaliyetlerine ramazanda da devam ediyor. Hayırsever vatandaşların yardımıyla kurulan ve 40 çeşit temel ihtiyaç malzemesi bulunan markete gelen ihtiyaç sahipleri, 10 çeşit ürünü ücretsiz alabiliyor. Dernek Başkanı Bülent Dik, marketin vakıf medeniyetinin bir örneği olduğuna işaret ederek, "Kardeşlikte ramazan gibi olalım" çağrısıyla başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine kumanya dağıtımını sürdürdüklerini kaydetti. Hayırsever vatandaşları katkıda bulunmaya davet eden Dik, emeği geçenlere teşekkür etti.

Son Dakika

Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı

5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti

Canan Kaftancoğlu'nun 128 milyar dolar paylaşımını Aylan bebeğin fotoğrafıyla yapması tepki çekti

Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu

Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı

Kısmi kapanmada ilk hafta geride kaldı! Yüzde 2'lik gerileme kimseyi memnun etmedi

Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrıldığı iddiasını sevgilisini Instagram'da takibe alarak yalanladı

Çok yüksek riskli iller arasındaki Erzincan'da alışverişlere 'her aileden bir kişi' kısıtlaması getirildi