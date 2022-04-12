Sadakataşı, Bangladeş'te Aliya İzetbegoviç Eğitim Kompleksi'ni hizmete açtı - Son Dakika
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Sadakataşı, Bangladeş'te Aliya İzetbegoviç Eğitim Kompleksi'ni hizmete açtı

12.04.2022 14:44
Sadakataşı, Bangladeş'te Aliya İzetbegoviç Eğitim Kompleksi'ni hizmete açtı

Sadakataşı Derneği, Bangladeş'te projelendirdiği Aliya İzetbegoviç Eğitim Kompleksi'nin açılışını yaptı.

Sadakataşı Derneği, Bangladeş'te projelendirdiği Aliya İzetbegoviç Eğitim Kompleksi'nin açılışını yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Chittagong kentinin yakınlarındaki Cakaria bölgesinde kamplarda yaşayan Arakanlı yetimlerin eğitim sorununun çözümüne katkı sağlamak için inşa edilen kompleks hizmete alındı.

İçinde cami, yetimhane, okul ve şadırvan bulunan kompleksin açılışına AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, dernek ekibi ve bölge halkı katıldı.

Başkent Dakka'ya 260 kilometre uzaklıkta, ülkenin güneydoğusunda yer alan ve on binlerce Arakanlı mülteciye ev sahipliği yapan Chittagong'taki eğitim kompleksinin tamamlanmasıyla 240 Arakanlı öğrenciye hizmet verilmesi planlanıyor.

Bambudan evler veya kamp dışındaki çadırlarda yaşamlarını sürdüren 50 yetim, eğitimlerine yatılı olarak bu komplekste devam edecek. Toplamda 2 bin 204 metrekare alan üzerine inşa edilen eğitim kompleksinde 4 öğretmen, müdür ile 2 aşçı görev alacak.

Açılan camide aynı anda 600 kişi ibadet edebilecek

Aliya İzetbegoviç Eğitim Kompleksi'nde 500 metrekare alan üzerine yapılan Lütfiye Küçük Camisi de ibadete açıldı. İki kat projelendirilen camide aynı anda 600 kişi ibadet edebilecek.

Öte yandan Sadakataşı ekibi, mülteci kamplarında yaşayan Arakanlı ailelere ramazan yardımı ulaştırdı.

Bu kapsamda 1300 aileye gıda kumanyası ile 400 aileye zekat dağıtıldı. Kurulan iftar sofralarında 855 mülteci ile bir araya gelindi.

Sadakataşı, Bangladeş'te Aliya İzetbegoviç Eğitim Kompleksi'ni hizmete açtı
Sadakataşı, Bangladeş'te Aliya İzetbegoviç Eğitim Kompleksi'ni hizmete açtı
Sadakataşı, Bangladeş'te Aliya İzetbegoviç Eğitim Kompleksi'ni hizmete açtı
Sadakataşı, Bangladeş'te Aliya İzetbegoviç Eğitim Kompleksi'ni hizmete açtı

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Bangladeş, AK Parti, Okul, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sadakataşı, Bangladeş'te Aliya İzetbegoviç Eğitim Kompleksi'ni hizmete açtı - Son Dakika


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