Sadakataşı Derneği, 35 ülkeye ramazan yardımı ulaştıracak - Son Dakika
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Sadakataşı Derneği, 35 ülkeye ramazan yardımı ulaştıracak

21.03.2022 16:02
Sadakataşı Derneği, 35 ülkeye ramazan yardımı ulaştıracak

Sadakataşı Derneği, "Dünya Değişsin" çağrısıyla başladığı ramazan çalışmaları kapsamında, 35 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine yardım götürecek.

Sadakataşı Derneği, "Dünya Değişsin" çağrısıyla başladığı ramazan çalışmaları kapsamında, 35 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine yardım götürecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ramazan faaliyetleri Türkiye başta olmak üzere Orta Doğu, Avrupa, Asya ve Afrika'da 35 ülke ve 100'ün üzerinde bölgede gerçekleştirilecek.

Dünyanın dört bir tarafındaki mazlum coğrafyalara bu yıl ramazanda "Dünya Değişsin" çağrısıyla ulaşmayı hedefleyen dernek, yurt içinde 56 ilde yaşayan ihtiyaç sahiplerine 300 liralık alışveriş yapabilecekleri market kartı dağıtacak. 15 bini Türkiye'de olmak üzere 35 ülkede de 40 bin aileye ramazan kumanyası ulaştırılacak.

Sadakataşı Derneği, 35 ülkede kuracağı "kardeşlik sofraları"ndaki iftar organizasyonlarında da 64 bin kişiyle bir araya gelecek.

Yoksul coğrafyalar ile kriz bölgelerinde yaşayan yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere öncelik verecek Sadakataşı ekipleri, 10 bini aşkın aileye zekat, fidye ve fitre desteği sağlayacak.

Dernek, abluka altındaki Gazze ve Kudüs ile Suriye, Yemen, Ukrayna ve Arakan gibi savaş ve kriz bölgelerinde de yardım faaliyetlerini sürdürecek.

Bayram sevincini en çok yaşayan çocukları da unutmayan Sadakataşı ekipleri, yardım faaliyetlerinin yapılacağı ülkelerde 4 bin çocuğa bayramlık kıyafet ve oyuncak dağıtacak.

Ayrıca, ramazanda Sri Lanka'da Gül Okulu'nun, Çad'da 7 bakkalın, Burkina Faso'da Hatipoğlu 3 Camisi'nin, Tanzanya'da Hatipoğlu 1 ve Hatipoğlu 2 camilerinin, Bangladeş'te Aliya İzzetbegoviç Eğitim Kompleksi'nin, Myanmar'da Hazreti Yusuf Camisi'nin açılışı ile birçok ülkede su kuyusu açılışları ve temel atma törenleri gerçekleştirilecek.

Sadakataşı Derneği, bu yıl kumanya ve market kartı bedelini 300, bayramlık bedelini 450, fitre ve fidye bedelini 40, iftar bedelini ise 50 lira olarak belirledi.

Hayırseverler, derneğin ramazan yardımlarına "www.sadakatasi.org.tr" sitesinden bilgi alarak destek olabiliyor.

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Afrika, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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