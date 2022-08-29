Sadakataşı Derneğinden Afganistan'a yardım - Son Dakika
Üye Girişi

Sadakataşı Derneğinden Afganistan'a yardım

29.08.2022 13:34
Sadakataşı Derneğinden Afganistan'a yardım

Sadakataşı Derneği, Afganistan'da yoksul ailelere gıda ve nakdi destek sağladı.

Sadakataşı Derneği, Afganistan'da yoksul ailelere gıda ve nakdi destek sağladı.

Dernekten yapılan açıklamada, Afganistan'da yaşanan krizden en fazla zararı sivil halkın gördüğü, kırsal kesimlerde yaşayan halkın gıda temin etmekte zorlandığı aktarıldı.

Açıklamada, 28 milyon insanın yardıma ihtiyaç duyduğu ülkeye Sadakataşı Derneğinin destek olmaya devam ettiği bildirildi.

Kunduz kentinde yaşamlarını sürdüren ihtiyaç sahibi 450 aileye sıvı yağ, pirinç, şeker, çay, tuz, bulgur ve konserve gıdalardan oluşan gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, Muson yağışları nedeniyle sel yaşanan Perwan bölgesinde 325 yoksul aileye nakdi destek sağlandığı vurgulandı.

Açıklamada, derneğin önümüzdeki günlerde Perwan bölgesinde battaniye ve hijyen malzemeleri dağıtımı gerçekleştireceği bilgisi verildi.

Yardım için AFGANİSTAN yazıp 2989'a SMS göndererek 10 lira destekte bulunabileceği aktarılan açıklamada, banka hesap numaralarına da "www.sadakatasi.org.tr" adresinden ulaşabileceği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Taliban'ın ilk kez düzenlediği film festivalinde seyircilerin arasında yalnızca bir kadının bulunması dikkat çekti Taliban'ın ilk kez düzenlediği film festivalinde seyircilerin arasında yalnızca bir kadının bulunması dikkat çekti Afganistan'da Elma Hasadı Mevsimi Afganistan'da Elma Hasadı Mevsimi
Kaynak: AA

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sadakataşı Derneğinden Afganistan'a yardım - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:32 Oreo ürününde salmonella bakterisi var mı? Mondelez şirketi: Türkiye'ye gelen ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmedi
12:25 Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi
12:00 Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı
11:52 Kılıçdaroğlu, aradıkları aday profilini açıkladı: Egosuna yenik düşmeyecek, "Nereden çıktı bu 6'lı masa" demeyecek biri lazım
11:45 Ceza, rap dünyasını sarsan acı haberi verdi: Rapçi Selim Muran hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 14:36:38. #1.13#
SON DAKİKA: Sadakataşı Derneğinden Afganistan'a yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement