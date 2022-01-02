Sadakataşı Derneği, ihtiyaç sahiplerine 1400 gıda kolisi dağıttı - Son Dakika

Sadakataşı Derneği Ağrı Temsilciliği, hayırseverlerin desteğiyle son 2 ayda ihtiyaç sahibi 1400 aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

Derneğin Ağrı Temsilcisi Yüksel Aslan ve beraberindeki gönüllüler, hayırseverlerin desteğiyle gönderilen yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Gönüllüler bu kapsamda kışın sert geçtiği kentte, kasım ve aralık aylarında il genelinde önceden belirledikleri ailelere yardımları ulaştırmak için çalışma başlattı.

İl merkezinin yanı sıra minibüsle ilçelere de giden gönüllüler, gıda kolilerini ailelere teslim etti.

Yüksel Aslan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, desteklerinden dolayı hayırseverlere teşekkür ederek, kömür ve odun dağıtımı için çalışma yürüttüklerini söyledi.