Sadakataşı Derneği Bitlis'te 375 aileye kurban eti dağıttı - Son Dakika

Sadakataşı Derneği, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 75 kurban keserek ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Yurdun dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtan Sadakataşı Derneği, Kurban Bayramı'nda da kesilen kurbanların etlerini belirlenen ailelere ulaştırıyor.

Tatvan'a gelen Sadakataşı Derneği gönüllülerinden Rıdvan Dinler ile Esat Sirkecioğlu gözetiminde Tatvan Belediyesi Mezbahasında kesilen kurbanların etleri, il merkezi ve ilçelerdeki 375 ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldı.

Dinler, bağışçıların verdiği 75 kurbanı kesmek için Tatvan'a geldiklerini belirterek, "Sadakataşı Derneği olarak Tatvan'dayız. Kurban kesimi tamamlandıktan sonra il merkezi ve ilçelerdeki 375 aileye dağıtım gerçekleştirilecek." dedi.

Kurbanların kesimine ve il genelinde dağıtımına İHH üyeleri de destek verdi.