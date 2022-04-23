Sadakataşı Derneği Endülüs'te satın alınarak Müslümanlara devredilen camide iftar verdi - Son Dakika
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Sadakataşı Derneği Endülüs'te satın alınarak Müslümanlara devredilen camide iftar verdi

23.04.2022 08:52
Sadakataşı Derneği Endülüs'te satın alınarak Müslümanlara devredilen camide iftar verdi

İspanya'nın Endülüs bölgedeki Müslümanlar ve Sadakataşı Derneğinin katkılarıyla satın alınarak ibadete sunulan La Vega Camisi'nde iftar programı düzenlendi.

İspanya'nın Endülüs bölgedeki Müslümanlar ve Sadakataşı Derneğinin katkılarıyla satın alınarak ibadete sunulan La Vega Camisi'nde iftar programı düzenlendi.

Ramazan çalışmalarını "Dünya Değişsin" çağrısıyla 35 ülkede sürdüren Sadakataşı Derneği, İspanya'nın Endülüs bölgesinde yaşayan Müslümanlara gıda kumanyası dağıttı.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Endülüs'teki programlar kapsamında, bölgedeki Müslümanların katkısı ve derneğin 150 bin avroluk desteğiyle içinde bulunduğu kişiye ait araziyle satın alınan La Vega Camisi'nde cemaatle buluştu.

Bölgedeki Müslümanları iftar vesilesiyle bir araya getiren ve cemaatle sohbet eden Özdal ve beraberindeki heyet, daha sonra teravih namazında saf tuttu.

Cemaate imamlık yapan Çatalca Vaizi Dr. Muhammed Mahsun Vanlıoğlu, namaz sonrası "İslam'da kardeşlik, birlik ve beraberlik" konulu sohbet gerçekleştirdi.

İslam'ı öğrenmek isteyenler için merkez

Genel Başkan Kemal Özdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu caminin bölge halkının ibadetlerini yerine getirmesinin yanı sıra gençlere ve İslam'ı tanımak isteyenlere temel dini bilgilerin öğretilmesi konusunda da merkez olarak kullanıldığını söyledi.

Müslümanlar için ihtiyaç olan bu caminin kazandırılmasında katkıda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Özdal, "Bu projenin, kadim Endülüs Müslümanları ile Türkiyeli Müslümanların arasındaki geçmişe dayalı kardeşlik bağlarının devam etmesine ve güçlenmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz." dedi.

Vaiz Vanlıoğlu da bölgedeki Müslümanların ibadethane ihtiyacını karşılayan La Vega Camisi'nin dünya Müslümanları arasındaki birlikteliği gözler önüne serdiğini anlattı.

Endülüs'ün İslam'ın izlerini taşıdığını belirten Vanlıoğlu, bu topraklardaki Müslümanların kendi inanç, kültür ve medeniyetlerini sürdürebilmeleri için faaliyetlerinin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.???????

Sadakataşı Derneği Endülüs'te satın alınarak Müslümanlara devredilen camide iftar verdi
Sadakataşı Derneği Endülüs'te satın alınarak Müslümanlara devredilen camide iftar verdi
Sadakataşı Derneği Endülüs'te satın alınarak Müslümanlara devredilen camide iftar verdi
Sadakataşı Derneği Endülüs'te satın alınarak Müslümanlara devredilen camide iftar verdi

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İspanya, Endülüs, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sadakataşı Derneği Endülüs'te satın alınarak Müslümanlara devredilen camide iftar verdi - Son Dakika


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