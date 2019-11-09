Son Dakika Haberleri: Sadakataşı Derneği, İdlib'e Mevlid Kandili münasebetiyle yardım dağıttı
Son Dakika Güncel Sadakataşı Derneği, İdlib'e Mevlid Kandili münasebetiyle yardım dağıttı

Sadakataşı Derneği, İdlib'e Mevlid Kandili münasebetiyle yardım dağıttı

7 saat önce

Sadakataşı Derneği, İdlib'in merkez ve kırsal bölgelerinde yaşayan yoksul insanlar için Mevlid Kandili münasebetiyle yardım yaptı.

Sadakataşı Derneği, İdlib'e Mevlid Kandili münasebetiyle yardım dağıttı, System.String[]

Sadakataşı Derneği, İdlib'in merkez ve kırsal bölgelerinde yaşayan yoksul insanlar için Mevlid Kandili münasebetiyle yardım yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İdlib'de yaşanan insani kriz sonrası yardım faaliyetlerine ağırlık verilerek, bölgede bulunan acil yardım ekiplerince şehir merkezi ile kırsalda bulunan Hazzano ve Killi bölgelerinde binlerce aileye kumanya, bebek bisküvisi, süt ve ekmek dağıtıldı.

Sadakataşı acil yardım ekibi, Mevlid Kandili münasebetiyle gerçekleştirilen yardımlar kapsamında, her aileye 2 paket olmak üzere toplam 10 bin paket süt, 4 bin paket bebek bisküvisi, 300 bin ekmek dağıttı. 500 aileye ise toz şeker, makarna, salça, zeytin yağı, ayçiçek yağı, nohut, mercimek, bulgur ve kuru fasulyeden oluşan gıda kumanyası verildi. Yardımlardan yaklaşık 6 bin aile faydalandı.

Dağıtımı organize eden ekipte görev yapan Cevdet Hasbal, iç savaşın yaşandığı Suriye'de defalarca insanlık dramına şahit olduklarını belirterek, "İdlib'in merkez ve kırsal bölgelerinde yüz binlerce insan mağdur durumda. Onların ihtiyaçlarını bir nebze olsa karşılamak için Mevlid Kandili'nde bağışçılarımızın desteğiyle gıda dağıtımı gerçekleştirdik." İfadelerini kullandı.


Sadakataşı Derneği'nin başlattığı Suriye yardımlarına destek olmak için www.sadakatasi.org.tr web adresinden banka hesap numaralarına ulaşılırken, "SURİYE" yazıp 2989'a SMS göndererek 5 lira da destek olunabilir.

Mevlid Kandili, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:34 Kaynak: AA
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