Sadakataşı Derneği İdlib'e yardımlarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sadakataşı Derneği İdlib'e yardımlarını sürdürüyor - Son Dakika

Sadakataşı Derneği İdlib'e yardımlarını sürdürüyor

6 saat önce

Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib kentine acil yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib kentine acil yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İdlib'te rejim güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonrası Sadakataşı Derneğinin başlattığı yardım çalışmaları kapsamında Kafr Jalis mülteci kampındaki ailelere 5 ton yakacak, 100 gıda kumanyası, 55 hisse kurban eti, 165'er adet yatak ve hasır dağıtımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal, İdlib'te yarım milyondan fazla sivilin Türkiye sınırına göç ettiğine işaret etti.

Hasbal, insani kriz sonrası yardımlarını ara vermeden sürdürdüklerini aktararak, "Geçtiğimiz aylarda kurmuş olduğumuz Kafr Jalis Mülteci Kampı'nda yaşayan ailelere insani yardım ulaştırdık. Bu yardımların bölgeye gelmesine katkı sağlayanlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yardımda bulunmak isteyenler, "www.sadakatasi.org.tr" adresinden bilgi alabiliyor.

Sadakataşı Derneği İdlib'e yardımlarını sürdürüyor

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:58 Kaynak: AA
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