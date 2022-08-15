Sadakataşı Derneğinden Gazze'ye insani yardım - Son Dakika
Üye Girişi

Sadakataşı Derneğinden Gazze'ye insani yardım

15.08.2022 17:24
Sadakataşı Derneğinden Gazze'ye insani yardım

Sadakataşı Derneği, İsrail saldırılarında zarar gören Gazze'ye insani yardım malzemeleri ulaştırdı.

Sadakataşı Derneği, İsrail saldırılarında zarar gören Gazze'ye insani yardım malzemeleri ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'de 5-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında 14'ü çocuk olmak üzere 49 kişi hayatını kaybederken, 360'tan fazla Filistinli yaralandı. Saldırılar sonrası yaklaşık 100 konut kullanılamaz hale gelirken, bölge halkı gıda, battaniye ve hijyen malzemesine ihtiyaç duydu.

Dernek, saldırılardan etkilenen 250 aileye gıda kumanyası, hijyen malzemeleri, yatak ve battaniye yardımı sağlarken, 800 kişiye de sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Ailelere dağıtılan gıda kumanyasının içerisinde hurma, şeker, çay, yağ, pirinç, konserve gıdalar, bulgur, salça ve tuz yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler geçiren Gazze halkı için "Gazze Yardım Bekliyor" çağrısıyla başlattıkları çalışmanın devam ettiğini belirtti.

Özdal, yapılan yardımların yanı sıra gelecek günlerde bölgeye sağlık, gıda, maddi ve barınma gibi birçok alanda insani yardım ulaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
İsrail'de 4 Filistinli tutuklu açlık grevine devam ediyor İsrail'de 4 Filistinli tutuklu açlık grevine devam ediyor İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bir tüneli yıktığını açıkladı İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bir tüneli yıktığını açıkladı
Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sadakataşı Derneğinden Gazze'ye insani yardım - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
16:57 Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı...
16:30 Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi
16:17 Gündeme oturan sözler: Süper Lig hakemi cinsel taciz suçundan ceza aldı
16:15 MasterChef'te ana kadroya giremeyen yarışmacı salya sümük ağladı
16:03 Fenerbahçe Başantrenörü Itoudis'in teknik ekibi açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 17:36:29. #1.13#
SON DAKİKA: Sadakataşı Derneğinden Gazze'ye insani yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement